WearOS 5: Google veröffentlicht erste Version des neuen Smartwatch-Betriebssystems – Developer Preview 1

Google legt bei den Android-basierten Plattformen nach und hat neben der neuen Android 15 Beta 2 jetzt auch die erste Entwicklervorschau von Wear OS 5 veröffentlicht. Die neue Version für Wear OS-Smartwatches soll in wenigen Monaten für erste Geräte erscheinen und lässt sich jetzt über das Android Studio in der ersten Developer Preview ausprobieren. Man hat an einigen Stellschrauben gedreht.



Google hat die erste Developer Preview von Wear OS 5 veröffentlicht und damit die nächste Runde des Smartwatch-Betriebssystems gestartet. Man will wohl jetzt bei einem festen jährlichen Zyklus bleiben und sich ein wenig an der jeweiligen Android-Version für Smartphones orientieren, hat dazu aber noch keine konkreten Details genannt. Wir erwarten den Release der stabilen Version von Wear OS 5 für August / September, es könnten also noch einige Vorabversionen folgen.

In puncto Neuerungen hat man sich bisher noch nicht im Detail in die Karten schauen lassen und nennt lediglich eine wichtige Verbesserung, auf die sich viele Nutzer naturgemäß freuen werden: Auch mit Wear OS 5 soll der Akkuverbrauch des Smartwatch-Betriebssystems weiter gesenkt werden. Klar, wenn man die Akkus aus Platzgründen kaum vergrößern kann, muss eben das Betriebssystem abspecken. Wie man die Energie genau einspart, hat man noch nicht verraten.

Als ersten Leistungswert gibt man an, dass die Aufzeichnung eines Marathons mit einer Wear OS Smartwatch etwa 20 Prozent weniger Akkuleistung benötigt als die vorherigen Versionen. Eine weitere Änderung betrifft das neue Watch Face Format, das mit dieser Betriebssystem-Version zum Standard werden soll. Watch Faces im alten Format werden ab dem nächsten Jahr nicht mehr vom Google Play Store akzeptiert.

