Android 15: Google veröffentlicht neue Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 15 Beta 2 rollt jetzt aus

Google hat endlich die zweite Android 15 Beta veröffentlicht und macht damit einen großen Schritt in Richtung der stabilen Version. Nach ganzen drei ersten Betas gibt es jetzt wieder den Major-Release, der ab sofort für alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird, die sich im Beta-Kanal befinden. Auch im neuen Release gibt es wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen sowie sicherlich viele versteckte Verbesserungen.



Die zweite Android 15 Beta ist da! Nach ganzen drei ersten Versionen, weil es wohl dringende Probleme gab und diese mit Zwischenversionen gefixt wurden, macht man jetzt den nächsten großen Schritt. Planmäßig sollte es die letzte Beta vor der Platform-Stability sein, bei der sich dann nicht mehr ganz so viel ändern wird. Das heißt, dass wir jetzt schon den annähernd finalen Release vor uns haben. Hier gibt es den Android 15 Release-Plan.

Die vielleicht wichtigste Neuerung für den Rollout ist es, dass man die Beta für weitere Smartphone-Hersteller öffnet. Die Android 15 Beta ist nicht mehr nur auf den Pixel-Smartphones nutzbar, sondern auch auf Geräten von Honor, IQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo und Xiaomi. Welche Smartphones den Zugang zur Beta erhalten, könnt ihr beim jeweiligen Hersteller auf dessen Seiten herausfinden.

Laut der offiziellen Ankündigung gibt es die folgenden wichtigsten Neuerungen:

App-Paare für Tablets

Predictive Back für alle Nutzer









Private Space

Schon mit der Entwicklervorschau von Android 15 hat Googe den Private Space eingeführt, aber erst jetzt hat man das Feature offiziell angekündigt. Bei Private Space handelt es sich um einen neuen Bereich innerhalb des App Drawers, in dem einzelne Apps versteckt und vor dem Zugriff geschützt werden können. Während sich die Apps im Private Space befinden und dieser verschlossen ist, werden die Apps nicht in der App-Liste gezeigt, lassen sich nicht starten und senden auch keine Benachrichtigungen.

Wird der Private Space durch eine zusätzliche Autorisierung geöffnet, stehen die darin enthaltenen Apps auf normalem Wege zur Verfügung und können frei mit allen Schnittstellen interagieren.

Auf Tablets wird nun die Möglichkeit unterstützt, App-Paare direkt auf dem Homescreen abzulegen. Dabei handelt es sich praktisch um eine Doppel-Verknüpfung, die zwei Apps gleichzeitig im Splitscreen startet. Eine weitere Verbindung der Apps abseits dieser Verknüpfung gibt es nicht.









Schon in einer frühen Phase von Android 14 hat man Predictive Back erstmals vorgestellt, es seit dem aber auch in der Android 15-Vorabversion hinter den Entwickleroptionen versteckt. Jetzt ist das Feature standardmäßig für alle Nutzer zugänglich und aktiviert, sodass jeder die Möglichkeit nutzen kann, sich über eine Animation (siehe obiges Video der damaligen ersten Version) darüber informieren zu lassen, wohin die Zurück-Geste führen wird.

Entweder zeigt die Animation eine vorherige App-Oerfläche oder den Homescreen. Möchte man die Aktion dann doch nicht ausführen, bringt man sie einfach nicht zu Ende.

Das Update wird ab sofort per OTA verteilt, für alle Nutzer die sich im Beta-Kanal befinden. Wie ihr an diesem teilnehmen könnt und welche Neuerungen es beim kommenden Betriebssystem bisher gibt, könnt ihr in den folgenden Artikeln nachlesen.

» Android 15: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[Android Developers Blog]

