Android 16: Alle App-Icons in Form und Farbe anpassen – Google schafft neue Voraussetzungen zur Anpassung

Google hat gestern Abend die neue Android 16 QPR2 Beta 2 veröffentlicht, die eine bereits zuvor durchgesickerte Neuerung offiziell ankündigt und damit in Kürze in die Tat umsetzt: Ab der stabilen Version werden die Nutzer die Möglichkeit haben, alle App-Icons umfangreich anpassen zu können – sowohl in der Form als auch Farbgebung. App-Entwickler müssen dem verpflichtend zustimmen.



Android bietet den Nutzern viele Anpassungsmöglichkeiten, wobei sich neben dem Hintergrundbild und den Oberflächen auch App-Icons in einigen Bereichen offiziell anpassen lassen. Dazu gehört das Verändern der äußeren Form sowie der Farbgebung der App-Icons, was zwar den Nutzern gefällt, gerade bei größeren App-Entwicklern aber nicht immer gut ankommt. Jetzt macht Google Nägel mit Köpfen und setzt dies für alle Entwickler voraus.

In einer E-Mail werden alle im Google Play Store registrierten App-Entwickler darüber informiert, dass die Icons zukünftig durch den Nutzer anpassbar sein müssen – und das recht zeitnah. Seit dem 15. September gilt das für alle neu registrierten Entwickler und bestehende Entwicklerkonten müssen dieser Veränderung bis zum 15. Oktober 2025 zustimmen. Wer nicht zustimmt, fliegt aus dem Play Store heraus. Es ist also weniger eine Zustimmung als eher ein erzwungenes Abnicken.

Gerade größere Unternehmen mit teurem Markenauftritt hatten sich in der Vergangenheit gegen solche Anpassungen gewehrt, doch jetzt kommen sie nicht mehr drumherum. Die neuen Richtlinien umfassen es auch, dass die Nutzer von diesen App-Icons Screenshots und Displayvideos anfertigen und veröffentlichen können, ohne rechtliche Folgen zu befürchten. Bisher kam ein angepasstes Unternehmenslogo nämlich ebenfalls nicht gut an.

Diese Neuerungen gelten ab dem 15. Oktober und für Anfang Dezember erwarten wir den Release von Android 16 QPR2, das die technische Basis für diese Änderungen auf alle Smartphones bringt.

