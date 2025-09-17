Android 16: Google veröffentlicht nächste Feature Drop-Version für Pixel-Smartphones – QPR2 Beta 2 ist da

Wie erwartet, macht Google den nächsten Schritt mit Android 16: Vor wenigen Minuten wurde die neue Android 16 QPR2 Beta 2 veröffentlicht, die ab sofort auf alle unterstützten Pixel-Smartphones heruntergeladen werden kann. Die neue Beta bringt einige Neuerungen mit und ist gleichzeitig die Erste, die auf den neuen Pixel 10-Smartphones installiert werden kann.


android 16 logo

Gut einem Monat nach der ersten Android 16 QPR2 Beta hat Google jetzt die neue Android 16 QPR2 Beta 2 veröffentlicht. Diese bringt einige Verbesserungen mit, die vorab bereits durchgesickert sind, darunter die anpassbaren App-Icons sowie das Update für Health Connect.

Anpassbare App-Icons
Mit der Android 16 QPR2 Beta 2 haben alle Nutzer die Möglichkeit, aus einer Liste von Symbolformen auszuwählen, für die alle App-Symbole und auch Ordner gelten.

Health Connect mit Schrittzähler
Wie schon vor wenigen Tagen bekannt geworden ist, besitzt Google Health Connect jetzt einen eigenen Schrittzähler. In der Ankündigung heißt es „Health Connect erfasst nun automatisch Schritte mithilfe der Gerätesensoren“.

OTP-Schutz für SMS
Um das automatische Auslesen von OTPs (One-Time-Passwords) von Malware-Apps zu verhindern, wird eine neue Wartezeit von drei Stunden eingebaut. Apps können erst nach drei Stunden auf SMS zugreifen, wobei es nur für wenige Anwendungen eine Ausnahme gibt. Apps wie die Standard-SMS-, Assistenten- und Dialer-Apps sowie Begleit- und System-Apps für verbundene Geräte usw. sind von dieser Verzögerung ausgenommen. Diese können weiterhin die SMS-Retriever-API verwenden, um rechtzeitig auf für sie bestimmte Nachrichten zuzugreifen.

Ob auch der Pixel 10-Bugfix für die extrem langsame GPU mit an Bord ist, ist noch nicht bekannt.

Die neue Android 16 QPR2 Beta 2 kann ab sofort auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation verwendet werden. Erst vor wenigen Stunden wurden die Pixel 10-Smartphones für die Android Beta freigegeben.

» Pixel Update: Google veröffentlicht überraschendes, neues September-Update für Pixel 10-Smartphones

[Android Developers Blog]

