Pixel Update: Google veröffentlicht überraschendes, neues September-Update für Pixel 10-Smartphones

pixel 

Überraschung für alle Nutzer der Pixel 10-Smartphones: Nur wenige Tage nach dem Rollout des letzten Updates legt Google noch einmal nach und hat gestern Abend ein weiteres September-Update für die neuen Smartphones veröffentlicht. Dieses dürfte einige dringliche Fixes enthalten und die ersten bekannten Problemchen der Nutzer beheben.


android update 2

Die neuen Nutzer der Pixel 10-Smartphones durften sich erst vor gut zwei Wochen über das Pixel September-Update freuen, das einen ganzen Schwung an gestopften Sicherheitslücken und auch Verbesserungen im Gepäck hatte. Die Liste war recht lang, aber nur wenige Fixes waren für die Pixel 10-Smartphones bestimmt, wie ihr der folgenden schnellen Auflistung entnehmen könnt.

  • Audio: General improvements for system stability and performance in certain conditions
  • Display & Graphics: Fix for issue with screen turning black during transitions from a webpage in the in-app browser under certain conditions
  • Framework: Fix for issue with the power button stops working, in certain instances when connected to Android Auto and charging via USB-C
  • System: Fix for issue occasionally causing system instability in certain conditions

Google veröffentlicht weiteres September-Update
Jetzt hat Google ein weiteres September-Update mit der Buildnummer BD3A.250721.001.E1 veröffentlicht, das mit einer Größe von gerade einmal 31,08 Megabyte sehr schlank ausfällt. Über den Inhalt ist nichts Handfestes bekannt, denn es heißt lediglich, dass dieses Update kritische Fehler behebt, die Performance der Smartphones verbessern und die Stabilität der Nutzung optimieren soll. Ein Standardsatz ohne echte Relevanz.

Einige Nutzer berichten davon, dass ein Problem mit dem trägen Power-Button sowie einem spürbar nicht ganz so schnell reagierendem Display behoben worden sein soll. Bestätigt ist das nicht, aber einige Nutzer stimmten dem zu. Google wird vermutlich keine weiteren Details veröffentlichen, sodass sich Nutzer weiter auf die Suche begeben können. Ausgerollt wird das Update nur auf die Pixel 10-Smartphones.

» Android: Große Änderungen bei den Updates – Fixes nur noch alle drei Monate + monatliche Risiko-Fixes (Leaks)

[9to5Google]

