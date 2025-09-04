Pixel Update: Das September-Update wird ausgerollt – Google bringt Verbesserungen auf die Smartphones

Wie erwartet hat Google gestern nicht nur das Android-Sicherheitsupdate für September veröffentlicht, sondern auch mit weiteren Update-Paketen nachgelegt. Zu diesen zählt das Pixel Update, das auch in dieser Ausgabe wieder viele Verbesserungen im Gepäck hat, die die gröbsten Probleme und auch viele Ärgernisse auf den Pixel-Produkten beheben. In diesem Monat fällt es sehr umfangreich aus.



Der gestrige Tag war aus Android-Sicht wieder sehr interessant, denn Google hat neben dem Android-Sicherheitsupdate auch das Pixel Feature Drop veröffentlicht, hat Android 16 QPR1 veröffentlicht und auch mit einem Android Feature Drop nachgelegt. Jetzt folgt das entsprechende Pendant des Sicherheitsupdates für die Pixel-Smartphones. Auch in diesem Monat werden wieder Dutzend von Problemen behoben und Verbesserungen auf die Smartphones gebracht.

Das Update vom September 2025 enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Pixel-Benutzer – Details siehe unten Audio Behebung des Problems mit der Audioqualität von Anrufen unter bestimmten Bedingungen*[2]

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen gelegentlich zu Systeminstabilität und Leistungseinbußen führte*[2]

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen*[1] Akku und Laden Fix für: Probleme mit der Anzeige des Batteriezustands unter bestimmten Bedingungen*[4] Biometrie Allgemeine Verbesserungen bei der Fingerabdruckerkennung und Reaktion unter bestimmten Bedingungen*[2] Bluetooth Fix zur Verbesserung der Stabilität oder Leistung für Bluetooth unter bestimmten Bedingungen*[2] Kamera Allgemeine Verbesserungen der Kamerastabilität und -leistung unter bestimmten Bedingungen*[3] Anzeige und Grafik Behebung des Problems, dass der Bildschirm beim Übergang von einer Webseite in den In-App-Browser unter bestimmten Bedingungen schwarz wird*[5] Framework Behebung eines Problems, bei dem Benutzer nicht tippen können und die Tastatur unter bestimmten Bedingungen nicht mehr reagiert*[2]

Behebung des Problems, dass der Netzschalter in bestimmten Fällen nicht mehr funktioniert, wenn eine Verbindung zu Android Auto besteht und über USB-C geladen wird*[1]

Fix für die Anzeige einer zweiten Sprache in den Schnelleinstellungen unter bestimmten Bedingungen*[2]

Allgemeine Verbesserungen der Leistung und Stabilität bei bestimmten UI-Übergängen*[2]









Kernel Fix für Stabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen*[2] System Behebung von Problemen mit der Systemstabilität und -leistung unter bestimmten Bedingungen*[2]

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Pixel-Launchers führte*[2]

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen gelegentlich zu Systeminstabilitäten führte*[1] Telefonie Allgemeine Verbesserungen der Stabilität und Leistung der Netzwerkverbindung unter bestimmten Bedingungen*[2] Benutzeroberfläche Behebung eines Absturzes, der die Stabilitätsmetriken von Android beeinträchtigte*[2]

Fix für einen Java-Absturz in der System-UI im Zusammenhang mit der Quick-Tap-Geste*[2]

Fix für Geräte, die unter bestimmten Bedingungen auf Berührungen über mehrere Bildschirme oder Apps hinweg nicht mehr reagieren*[2]

Behebung des Problems, dass lange Screenshots unter bestimmten Bedingungen manchmal Inhalte duplizieren*[2]

Behebung von Problemen mit Navigationsgesten unter bestimmten Bedingungen*[2]

Behebung von Problemen mit dem Schatten der Schnelleinstellungen (QS) unter bestimmten Bedingungen*[2]

Lösung für: Die Home-Taste reagiert nicht zuverlässig, was zu einer frustrierenden Benutzererfahrung und Schwierigkeiten bei der Navigation in Anwendungen führt*[2] —————————————————————————————————————— Geräteanwendbarkeit

Sofern unten nicht anders angegeben, sind Fixes für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar. Einige Fixes können anbieter-/regionsspezifisch sein. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

*[3 ] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

*[4] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

*[5] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

[Pixel Community]

