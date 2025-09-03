Android 16: Google startet Feature Drop-Release für alle Pixel-Smartphones – Android 16 QPR1 wird ausgerollt

Google geht den nächsten großen Schritt mit Android 16. Vor wenigen Minuten wurde die neue Android 16 QPR1 für alle aktuellen Pixel-Smartphones veröffentlicht, die nun für alle Geräte ausgerollt wird. Die neue Version wird auch als „Feature Drop Release“ bezeichnet und hat viele interessanten Neuerungen im Gepäck, die Android 16 erst komplett machen.



Lange hat es gedauert, doch jetzt ist der Release endlich da: Einige Tage nach dem recht überraschenden Start der Android 16 QPR2 Beta macht man jetzt den Sack der ersten Version zu und hat die Android 16 QRP1 für alle Pixel-Smartphones veröffentlicht. Diese Version hat alle Neuerungen an Bord, die auch schon für den ersten Android 16-Release erwartet worden sind, dann aber doch nicht vorhanden waren.

Alle wichtigen Neuerungen im Überblick:

Komplett neugestaltete Einstellungs-App: Die App erhält ein modernes Aussehen mit einzigartigen, kreisförmigen Symbolen in Pastelltönen für jeden Bereich.

Die App erhält ein modernes Aussehen mit einzigartigen, kreisförmigen Symbolen in Pastelltönen für jeden Bereich. Flexibles Schnelleinstellungsfeld: Kacheln in den Schnelleinstellungen können nun in ihrer Größe verändert und frei kombiniert werden, was eine individuellere Anpassung ermöglicht.

Kacheln in den Schnelleinstellungen können nun in ihrer Größe verändert und frei kombiniert werden, was eine individuellere Anpassung ermöglicht. Anpassbarer Sperrbildschirm: Die Uhr auf dem Sperrbildschirm bietet sieben verschiedene Schriftarten und die Verknüpfungen werden in einem übersichtlichen Raster dargestellt.

Die Uhr auf dem Sperrbildschirm bietet sieben verschiedene Schriftarten und die Verknüpfungen werden in einem übersichtlichen Raster dargestellt. Dedizierter Desktop-Modus: Neuere Pixel-Geräte (ab Pixel 8) erhalten bei Verbindung mit einem externen Bildschirm eine desktop-ähnliche Benutzeroberfläche, ähnlich wie Samsung DeX.

Neuere Pixel-Geräte (ab Pixel 8) erhalten bei Verbindung mit einem externen Bildschirm eine desktop-ähnliche Benutzeroberfläche, ähnlich wie Samsung DeX. Neue Hintergrund-Effekte: Es gibt neue Effekte, um das Hauptmotiv eines Fotos in verschiedene Formen zu bringen oder dem Hintergrund animierte Wettereffekte (Regen, Schnee, Sonne) hinzuzufügen.

Es gibt neue Effekte, um das Hauptmotiv eines Fotos in verschiedene Formen zu bringen oder dem Hintergrund animierte Wettereffekte (Regen, Schnee, Sonne) hinzuzufügen. Überarbeitete Lautstärkeregelung: Die Steuerung für die Lautstärke wurde mit einem neuen, schlankeren Design und einer animierten Schallwelle bei Medienwiedergabe komplett neu gestaltet.

Die Steuerung für die Lautstärke wurde mit einem neuen, schlankeren Design und einer animierten Schallwelle bei Medienwiedergabe komplett neu gestaltet. Neues Design der Statusleiste: Die Symbole für Akku, Signalstärke und WLAN wurden neu gestaltet und ihre Positionierung ähnelt nun der von iOS.

Die Symbole für Akku, Signalstärke und WLAN wurden neu gestaltet und ihre Positionierung ähnelt nun der von iOS. Neue Systemschriftart: Eine neue, weichere und breitere Schriftart wird im gesamten System verwendet, was für ein frisches Erscheinungsbild sorgt.

Eine neue, weichere und breitere Schriftart wird im gesamten System verwendet, was für ein frisches Erscheinungsbild sorgt. Verbesserte Animationen: Das System wurde mit flüssigeren und verspielteren Animationen versehen, beispielsweise beim Öffnen von Benachrichtigungen oder auf dem Sperrbildschirm.

Das System wurde mit flüssigeren und verspielteren Animationen versehen, beispielsweise beim Öffnen von Benachrichtigungen oder auf dem Sperrbildschirm. Überarbeitetes Benachrichtigungsfeld: Das Design der Benachrichtigungen wurde modernisiert, mit einer großen „Alle löschen“-Schaltfläche und neuen Animationen.

Das Design der Benachrichtigungen wurde modernisiert, mit einer großen „Alle löschen“-Schaltfläche und neuen Animationen. Schwebende Anrufsteuerung: Bei einem Anruf erscheint durch Tippen auf die Statusleiste ein kleines, schwebendes Menü für schnellen Zugriff auf Steuerelemente wie Auflegen oder Stummschalten.

Bei einem Anruf erscheint durch Tippen auf die Statusleiste ein kleines, schwebendes Menü für schnellen Zugriff auf Steuerelemente wie Auflegen oder Stummschalten. Audio-Freigabe (Audio Sharing): Die Funktion zur Audio-Freigabe mit unterstützten Geräten soll nun vollständig nutzbar sein. Gespeicherte Fingerabdrücke überprüfen: In den Sicherheitseinstellungen kann man nun testen, welcher gespeicherte Fingerabdruck zu welchem Finger gehört.









Alle wichtigen Neuerungen im Video

Die meisten Neuerungen beziehen sich tatsächlich auf das Design des Betriebssystems, das mit Material 3 Expressive an vielen Stellen Verbesserungen erhält – aber aus eigener Sicht vielleicht auch den einen oder anderen Rückschritt macht. Android 16 QPR1 wird weiterhin vertraut sein, sich aber dennoch etwas anders anfühlen. Im obigen Video seht ihr alle Neuerungen im Detail.

Rollout beginnt für alle Pixel-Smartphones

Google rollt die Android 16 QPR1 im Laufe der nächsten Stunden und Tage auf alle aktiv unterstützen Pixel-Smartphones aus. Das gilt für alle Nutzer von Android 16, aber auch für die, die die Android 16 QPR1 Beta zuletzt noch verlassen und das Update auf Android 16 QPR2 abgelehnt hatten. Verfügbar ist das neue Betriebssystem für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation sowie die Foldables und auch das Pixel Tablet.

