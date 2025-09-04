Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

Genau drei Monate nach der letzten Ausgabe legt Google wieder für viele Smartphone-Nutzer nach und hat heute Nacht das jüngste Android Feature Drop veröffentlicht, das aus einer Reihe neuer Funktionen besteht. Dieses kleine Update-Paket kommt zusätzlich zum Pixel-Update sowie der neuen Android-Version und bringt Verbesserungen in Gboard, den Emoji Kitchen-Stickern sowie dem Audio Sharing per Bluetooth und Quick Share.



Gestern Abend hat Google endlich mit etwas Verspätung für alle Pixel-Nutzer nachgelegt, denn es wurden gleich drei größere Update-Pakete veröffentlicht: Begonnen hatte es schon sehr früh mit dem Android Sicherheitsupdate für September, dem gestern Abend das Pendant für die Pixel-Smartphones folgte, das eine Reihe von Problemen behoben hat. Außerdem wurden das Pixel Feature Drop für September sowie Android 16 QPR1 veröffentlicht.

Zum Abschluss gibt es auch noch ein Paket für die restliche Android-Welt, die bekanntlich nicht nur aus Pixel-Smartphones besteht. Google hat das Android Feature Drop veröffentlicht, das man seit längerer Zeit etwas vier Mal pro Jahre veröffentlicht und in schöner Regelmäßigkeit als Update-Paket zusammenfasst. Allerdings muss man auch sagen, dass die Zusammenstellung vor allem in diesem Monat ziemlich beliebig ist und einfach nur wie eine schnelle Auflistung von Apps wirkt, die eben just zu diesem Datum ein neues Feature ausrollen.

Das Android Feature Drop für den Monat September besteht aus zwei Verbesserungen für die Tastatur-App Gboard, aus einer neuen Audiosharing-Funktion für die Nutzung von Bluetooth LE sowie einem Update für Quick Share. Wir stellen euch die Neuerungen im Detail vor, die in den nächsten Stunden und Tagen bei euch landen sollten.

Gboard Schreibtools mit KI-Unterstützung

Die schon seit längerer Zeit bekannten KI-Schreibtools ziehen jetzt bei allen Gboard-Nutzern ein. Die Tastatur-App kann mit diesen nicht mehr nur einzelne Worte verbessern, sondern gesamte Texte. Alle Inhalte aus dem aktiven Eingabefeld lassen sich abrufen und bearbeiten. Gboard kann eure Worte optimieren, neu formulieren, verlängern, verkürzen oder gar eigene Texte schaffen.

» Mehr Informationen zu den Gboard KI-Schreibwerkzeugen

Emoji Kitchen Sticker

Das Emoji Kitchen innerhalb von Googles Tastatur-App erhält ein Update, das die Erstellung neuer Sticker noch einfacher macht und auch das Aufspüren bereits erstellter Bildchen optimieren soll. Scrollt durch die Bibliothek, speichert eure Favoriten und erkundet die unterschiedlichen Emojis, die zum Teil nur für euch erstellt wurden.

Android Audio Sharing

Darauf haben viele Nutzer gewartet: Android wird endlich das Bluetooth LE Audio Sharing unterstützen. Das Smartphone wird sich dadurch mit zwei Bluetooth-Kopfhörern gleichzeitig verbinden und diese mit demselben Audiosignal bespielen können. Dank Audio-Sharing könnt ihr gemeinsam Musik, Filme, Podcasts und mehr genießen – jeweils beide mit vollem musikalischen Umfang. Ob ihr beide im Café sitzt, am Flughafen wartet oder im Zug pendelt – ihr bleibt synchron und hört gemeinsam Musik.

» Mehr Informationen zum Bluetooth LE Audio Sharing









Quick Share erhält eine neue Oberfläche

Quick Share erhält eine neue Oberfläche, die sich jetzt sehr deutlich in Empfangen und Senden teilt. Damit ist die App direkt nach dem Start einsatzbereit und macht deutlicher als bisher, welche der beiden Richtungen aktuell genutzt wird. Mit der neu gestalteten Quick Share-Funktion könnt ihr sehr schnell zwischen Senden und Empfangen wechseln, eine Vorschau der freigegebenen Fotos anzeigen und empfangene Dateien auch sofort öffnen. Die neue Fortschrittsanzeige informiert euch außerdem in Echtzeit über den aktuellen Stand der Dateiübertragung.

» Googles neue Quick Share-Oberfläche im Detail

—

Das Update wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt. Mit einem Blick auf diese vier Verbesserungen muss man sagen, dass diese Runde sehr enttäuschend ist – so wie schon das Pixel Feature Drop. Denn alle vier Neuerungen sind schon seit Monaten bekannt, zum Teil seit Wochen für (fast) alle Nutzer verwendbar. Gut, Sommerpause, aber dennoch ist das somit eher eine lieblose Zusammenstellung, auf die man besser verzichtet hätte.

