Android: Quick Share wird wohl zur neuen Google-App – neue Oberfläche für Dateiaustausch zeigt sich

Das Teilen-Framework Quick Share hat seinen Ursprung bei Android und nach einigen Verbesserungen auf anderen Plattformen steht jetzt wohl eine Art Relaunch an. Denn aus dem meist unsichtbaren Framework dürfte nun eine richtige App werden, die die Nutzer gezielt aufrufen und zum Teilen oder Empfangen von Dateien verwenden können. Auf Screenshots ist die neue Oberfläche in ihren unterschiedlichen Modi zu sehen.



Die Geschichte von Quick Share ist schon etwas länger, denn die Plattform geht auf eine damalige Teilen-Funktion von Android zurück, wurde zwei Mal neu gestartet, anschließend zwei Mal umbenannt und könnt jetzt eine Art Konzeptänderung erhalten. Denn während Quick Share bisher nur dann aktiv war, wenn die Nutzer bereits beim Teilen einer Datei gewesen sind, soll daraus in Kürze wohl eine vollwertige App werden.

Durch das Umlegen einiger versteckter Schalter ließ sich die Oberfläche auf obigen Screenshots bereits aktivieren und zeigt eine Neuerung, die auf eine aktivere geplante Nutzung schließen lässt. Denn am unteren Displayrand gibt es einen Umschalter für den zu nutzenden Modus, der jeweils die gesamte Oberfläche der App verändert. Nutzer können entweder Senden oder Empfangen. Im Empfangen-Modus sieht man die eigenen Angaben, so wie sie auch für andere Smartphone-Nutzer sichtbar sind, die nach Geräten in der Nähe suchen. Außerdem finden sich auf diesem Tab offene Anfragen für die Annahme einer Dateiübertragung.

Im zweiten Tab zum Versenden von Dateien geht es dann eher darum, eine Datei für den Versand auszuwählen. Es kann ein Filepicker genutzt werden, ein QR-Code erstellt werden und auch die Suche nach Geräten in der Nähe ist direkt in die Oberfläche integriert. Alles kann also in einem kombinierten Schritt in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

Die neue Oberfläche dürfte schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden, denn es sieht ziemlich final aus und lässt neben der Neupositionierung unter Android auch auf eine breitere Verwendung dieses Frameworks mit anderen Geräten schließen.

