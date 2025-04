Android 16: Google veröffentlicht vierte Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Die nächste und vielleicht letzte Beta von Android 16 ist da! Wie schon vorab angekündigt, hat Google vor wenigen Minuten die vierte stabile Vorabversion von Android 16 veröffentlicht, die ab sofort auf alle unterstützen Pixel-Smartphones heruntergeladen werden kann. Die Plattformstabilität ist bereits erreicht, sodass sich alle Nutzer an die Installation herantrauen können. Hier gibt es alle Infos zur neuen Version.



Google öffnet das letzte Kapitel in den Vorabversionen von Android 16: Nach zwei Developer Previews sowie drei großen Beta-Releases mit einigen Zwischenversionen stehen wir nun bei der finalen vierten Beta des neuen Betriebssystems. Wir sind also mit großen Schritten in Richtung des finalen Release unterwegs. Wer sich aus guten Gründen nicht an die Entwicklervorschau getraut hat und auch der ersten und vielleicht sogar zweiten Beta nicht ganz getraut hat, kann das jetzt langsam über Bord werfen und ein Auge auf die neue Version werfen.

Die vierte Android 16 Beta lässt sich über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie auf diesem Weg in den kommenden Wochen auch aktualisieren. Selbst der Umstieg auf die finale Version erfolgt auf diesem Weg und erfordert kein weiteres Eingreifen. Google hat nur wenige Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden aber sicherlich noch einige weitere unangekündigte Neuerungen entdeckt. Hier findet ihr die bisherigen Verbesserungen:

Mit der vierten Beta werden alle Neuerungen sofern sie aktuell noch enthalten sind, stabiler sein und haben ab dieser Phase auch schon eine sehr gute Chance, in der finalen Version unterzukommen.









Die wichtigsten Infos zur in Android 16 Beta 4

Es gibt keine angekündigten Neuerungen für das Betriebssystem. Allerdings kann man verkünden, dass die Android 16 Beta jetzt für sehr viel mehr Smartphones zur Verfügung steht, wobei die Liste Geräte von IQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo, Xiaomi, Sharp und Honor umfasst.

Das war auch schon alles, was man offiziell zu verkünden gehabt hat. Ziemlich sicher gibt es auch in diesem Release wieder einiges mehr zu entdecken – wobei ja einiges schon bekannt ist. So wissen wir bereits von einer beschleunigten App-Installation sowie einem geplanten verbesserten Akkuschoner. Wer auf den automatischen Rollout nicht warten möchte, kann die Beta ab sofort auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 6 bis zum Pixel 9 Pro herunterladen. Klickt dafür einfach auf den folgenden Link, um den Download der Beta-Version für euer Gerät anzustoßen.

» Teilnahme an der Android 16 Beta

» Android 16: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

» Android 16: Google beschleunigt App-Installation – neue Technik soll Prozess spürbar verkürzen (Teardown)

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!