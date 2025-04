Android 16: Google beschleunigt App-Installation – neue Technik soll Prozess spürbar verkürzen (Teardown)

Mit dem Start von Android 16 wird Google wieder viele Neuerungen in das Betriebssystem bringen, von denen viele bereits durch Testläufe oder Leaks bekannt sind. Jetzt ist eine weitere Neuerung bekannt geworden, die vor allem die Nutzergruppe freuen wird, die häufig Apps aus dem Google Play Store installiert. Die Installation soll durch eine neue Technologie spürbar beschleunigt werden.



Google will die App-Installation unter Android beschleunigen, die man offenbar als zu langsam betrachtet. In den letzten Jahren wurde schon eine ganze Reihe von Maßnahmen für einen möglichst schnellen Download gesetzt und jetzt steht eine neue Technologie vor dem Rollout, mit der man vor allem Smartphones mit etwas geringerer Leistung die notwendige Rechenarbeit abnehmen möchte. Dabei geht es darum, dass die Vorinstallation praktisch innerhalb der Cloud abläuft.

Statt wie bisher eine App herunterzuladen und erst nach dem abgeschlossenen Download die APK-Installation zu beginnen, sollen einige Zwischenschritte schon vorab innerhalb der Cloud des Google Play Store geschehen. Dabei geht es darum, die Zeit für die Kompilierung – also die Erstellung der binären Datei am Smartphone – einzusparen. Eine solche wird normalerweise durch die Rechenleistung des Smartphones aus der APK erstellt. Je nach reiner App-Größe kann das schon die eine oder andere Sekunde Zeit in Anspruch nehmen.

Stattdessen wird die Kompilierung schon in der Cloud vorgenommen und die fertige Programmdatei direkt auf das Smartphone heruntergeladen. Wie viel Zeit sich dadurch einsparen lässt, geht aus den durchgesickerten Informationen leider nicht hervor. Doch es dürfte wohl eine signifikante Einsparung sein, die diesen Schritt für Google rechtfertigt. Denn man darf nicht vergessen, dass die Google-Server plötzlich die Rechenarbeit von mehreren Milliarden Smartphones während der App-Installation übernehmen sollen. Einzeln kein Problem, aber in der Masse erfordert das gewaltige Kapazitäten.

Derzeit zeigt sich das neue System nur im Rahmen eines Teardowns, doch die Beschreibungen und auch die bereits vorhandene Umsetzung sind eindeutig und lassen den Schluss zu, dass das mit dem Start von Android 16 eingeführt werden soll. Ob auch ältere Smartphone per Google Play Services davon profitieren können, bleibt abzuwarten.

