Google Wallet: Neue Funktion für Tickets und Fahrkarten – jetzt lassen sich Bezeichnungen hinterlegen

In der digitalen Geldbörse Google Wallet lassen sich viele unterschiedliche Dinge unterbringen, zu denen neben den Bezahlkarten sicherlich die Tickets aller Art zu den meistgenutzten Kategorien gehören. Jetzt wird ein Update für die Ablage von Fahrkarten und Flugtickets ausgerollt, mit dem diese durch eine optionale Namensgebung einfacher als bisher gefunden und auf der Startseite abgelegt werden können.



Schon seit vielen Jahren haben Nutzer die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Fahrkarten und Tickets in Google Wallet zu hinterlegen, die sich schnell wieder abrufen und vorzeigen lassen. Wer das intensiv nutzt, häufig pendelt oder mit den angebotenen Verkehrsmitteln verreist, könnte vielleicht mehr als eine Fahrkarte in der Favoritenliste haben. Vielleicht haben aber auch Eltern die Tickets ihrer Kinder am Smartphone, sodass es auch mal unübersichtlich werden kann. Ebenso gilt die Neuerung für Flugtickets.

Jetzt wird eine neue Funktion für alle Nutzer ausgerollt, die in der Liste der hinterlegten Tickets aufräumen soll. Statt wie bisher nur die Bezeichnung des Verkehrsverbundes zu zeigen, lässt sich jetzt ein eigener Name eingeben. Dieser wird in der Auflistung neben dem Logo des Anbieters gezeigt, sodass jedes Ticket eine eigene Bezeichnung bekommen kann. Ihr findet diese Option direkt in den Details zur hinterlegten Karte.

Erst vor wenigen Monaten hat man die Möglichkeit geschaffen, Tickets von einem Smartphone auf das andere zu übertragen, was vielleicht ebenfalls die Anzahl der abgelegten Tickets bei einigen Nutzern in die Höhe getrieben haben könnte. Gut, dass es jetzt eine Anpassungsmöglichkeit gibt, um selbst wieder für mehr Ordnung zu sorgen.

In Kürze werden auch Google Wallet Kinderkonten starten, die sich natürlich von den Konten der Erwachsenen unterscheiden werden, aber ebenfalls die Möglichkeit bieten sollen, Fahrkarten und andere Tickets abzulegen. Alle Infos dazu findet ihr unter folgendem Link:

