Google Wallet: Unterstützung für Kinderkonten kommt – Eltern können Bezahlplattform bald freischalten (Video)

Die Bezahlplattform Google Wallet wird weltweit von vielen Millionen Nutzern dazu verwendet, mit ihren hinterlegten Karten zu bezahlen, Kundenkarten abzurufen, Coupons zu nutzen und einiges mehr. Wie sich schon vor einigen Tagen abgezeichnet hat, schaltet man die App jetzt für eine neue Nutzergruppe frei, die bisher vollständig ausgesperrt wurde: Ab sofort können Eltern in ersten Ländern die Nutzung für Kinderkonten aktivieren.



Mit Google Wallet wurde das digitale Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch so einfach wie möglich gestaltet, wobei die Nutzer sowohl während des Bezahlens als auch im Anschluss die volle Kontrolle behalten. Jetzt öffnet man sich auch für Kinderkonten und gibt Eltern in ersten Ländern die Möglichkeit, Wallet für ihre Kinder freizuschalten. Dazu wird es eine neue Option innerhalb von Family Link geben, die einmalig aktiviert werden muss. Die Einrichtung bzw. das Hinzufügen einer Karte findet dann wie gewohnt in der aktivierten Wallet-App statt.

Auch nach der Freischaltung von Google Wallet für Kinder behalten Eltern die volle Kontrolle. Neue Zahlungskarten lassen sich nur mit Zustimmung der Eltern hinzufügen, sodass an dieser Stelle keine Überraschungen entstehen. Außerdem bekommen Eltern optional eine E-Mail, sobald das Kind eine Transaktion mit Google Wallet tätigt. Weiterhin können Eltern die Einkäufe verfolgen, einzelne Zahlungskarten entfernen oder bei Bedarf auch die gesamte Wallet-Nutzung wieder deaktivieren.

Kinder können aber nicht nur Bezahlkarten in der App ablegen, sondern auch den erweiterten Umfang der digitalen Geldbörse verwenden. So können sie ebenfalls einige Kundenkarten ablegen, unterstützte Tickets digitalisieren, Veranstaltungstickets einfügen, Bibliotheksausweise oder auch Geschenkkarten in der App hinterlegen und verwenden.

In obigem Video könnt ihr Google Wallet für Kinderkonten in Aktion sehen. Freigeschaltet wird es im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer in den USA, UK, Australien, Spanien und Polen, wobei weitere Länder schon sehr bald folgen sollen.

