Google Wallet: Update bringt Nutzung für Kinderkonten und neue Funktion für digitalen Autoschlüssel

Die digitale Geldbörse Google Wallet erhält nur selten größere Updates oder neue Funktionen, die über die Unterstützung weiterer Partnerbanken hinausgehen, doch jetzt ist es wieder soweit: Im Rahmen der jüngsten Google System Updates wurden zwei Verbesserungen angekündigt, die vielen Nutzergruppen zugutekommen dürften. Google Wallet kann nun mit Kinderkonten verwendet werden und der digitale Autoschlüssel wird weiter ausgebaut.



Mit Google Wallet wird das digitale Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch so einfach wie möglich gestaltet, aber auch der Abruf von Kinderkarten oder sonstigen hinterlegten Karten ist über die App verfügbar. Jetzt werden zwei Neuerungen angekündigt, die im Bereich der verwalteten Familienkonten helfen könnten und auch die Weiterentwicklung des digitalen Autoschlüssels in Aussicht stellen.

Google Wallet-Nutzung von Kindern

In der Ankündigung heißt es, dass „Kinder jetzt Google Wallet mit der entsprechenden Elternaufsicht nutzen“ können. Elternaufsicht bedeutet in diesem Fall, dass es per Family Link freigeschaltet werden kann, sodass Kinder mit einem eigenen Wallet-Konto bezahlen und auch die hinterlegten Karten abrufen können. Erstmals angekündigt wurde das bereits im November 2024 und es ist gut möglich, dass einige Nutzer das schon vorher verwenden konnten.

Digitaler Autoschlüssel wird ausgebaut

Bei der Verwendung des digitalen Autoschlüssels per Google Wallet gibt es jetzt eine neue Funktion, mit der Nutzer Feedback zur Umsetzung abgeben können. Das verbessert zwar nicht die Nutzung an sich, ist aber stets ein Hinweis darauf, dass schon bald größere Neuerungen zu erwarten sind. Denn gerade bei etwas größeren Schritten möchte Google stets Feedback von den Nutzern sammeln, um die Umsetzung weiter zu optimieren.

Weitere Neuerungen

Die weiteren Neuerungen sind eher technischer Natur bzw. betreffen uns hierzulande nicht. Zum einen ist es die „Unterstützung des asymmetrischen Protokolls für NFC-Lesegeräte“ und mit einem „Update wird Google Wallet in neuen Ländern eingeführt“.

