Google Wallet: Tickets und Fahrkarten auf ein anderes Smartphone übertragen – neue Funktion wird ausgerollt

Die Android-App von Google Wallet erhält ein Update, das den Nutzern den Umgang mit digital verfügbaren Karten erleichtern soll. Diese normalerweise nur auf einem Gerät verfügbaren hinterlegten Inhalte lassen sich jetzt für einen weiteren Typ auf ein anderes Smartphone übertragen. Eine neue Funktion ermöglicht das Übertragen von Fahrkarten auf ein anderes Smartphone, ohne dass eine Neueinrichtung erforderlich wäre.



In Google Wallet lassen sich nicht nur die am häufigsten genutzten Zahlungsmittel von der Kreditkarte bis zur Debitkarte ablegen, sondern auch viele weitere Tickets, Eintrittskarten, Kundenkarten oder auch Fahrkarten. Diese lassen sich direkt am Smartphone vorzeigen oder scannen und haben dadurch ihre gewohnte Gültigkeit. Weil offenbar viele Nutzer die Möglichkeit nutzen, eine digitale Fahrkarte von einem Gerät zum anderen zu übertragen, macht Google Wallet dies nun leichter.

Bisher war es so, dass eine digitale Fahrkarte von einem Smartphone entfernt werden musste, bevor sich diese auf einem anderen Gerät erneut einrichten lässt. Das funktioniert, erforderte aber einige Zwischenschritte, die nun abgekürzt werden können. Nach dem jüngsten Update gibt es auf dem Gerät, auf dem die Fahrkarte gespeichert ist, im Kontextmenü den neuen Eintrag „Fahrkarte auf ein anderes Gerät übertragen“. Wird dieser Eintrag ausgewählt, lässt sich das Beschriebene durch die Auswahl eines anderen Geräts umsetzen.

Auf dem Zielgerät werden die obigen Schritte ausgeführt, um die Fahrkarte vom alten Gerät zu übertragen. Die Übertragung erfolgt parallel, sodass diese stets nur auf einem der beiden Smartphones verfügbar ist. Der Vorgang geschieht automatisch auf Basis des Google-Kontos und auch nur dann, wenn beide Geräte aktiv mit dem Internet verbunden sind. Denn aus Sicherheitsgründen ist es so, dass eine Fahrkarte stets nur auf einem Gerät verfügbar sein darf.

Die neue Funktion wird in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt und greift zunächst nur für Fahrkarten. Es ist davon auszugehen, dass das in Zukunft auch für andere Kategorien von digital hinterlegten Inhalten möglich sein wird.

