Pixel Watch: Update bringt neue Scam-Warnung auf die Smartwatches – warnt vor Betrugsversuchen (US)

Google hat mit dem Rollout des April-Update für die Pixel Watches begonnen, das eine Reihe von Verbesserungen sowie Bugfixes auf die Smartwatches aller Generationen bringt. Für US-Nutzer mit einer Smartwatch der zweiten oder dritten Generation hat man auch eine neue Schutzfunktion im Gepäck, die sicherlich schon bald für viele weitere Nutzer angeboten werden wird: Eine aktive Scam-Überwachung.



Basierend auf einer lokalen Gemini Nano-KI hat Google vor einiger Zeit die Scam-Erkennung auf den Pixel 9-Smartphones eingeführt, die sowohl in Google Telefon als auch Google Messages integriert und standardmäßig aktiviert ist. Diese soll Scam, also Betrug per Telefon, automatisiert durch eine ständige Analyse einer Konversation erkennen und davor warnen. Dabei geht es in diesem Fall um die Inhalte und nicht um die Herkunft der Nummer selbst.

Diese Scam-Warnung wird innerhalb der Apps eingeblendet, doch wer diese nicht wahrnimmt oder ein Gespräch über die Smartwatch annimmt, wird diese bisher vielleicht übersehen haben. Um die Sicherheit zu erhöhen, kann die Scam-Warnung jetzt auch direkt auf die Smartwatch gebracht werden und dort vor den möglicherweise negativen Absichten des Anrufers oder Konversationspartners warnen. Auf obigem Screenshot seht ihr ein Beispiel für die Umsetzung in den Smartphone-Apps.

Die Warnung direkt auf das Handgelenk der Nutzer zu bringen, ist sicherlich ein guter Schritt, um diese noch sichtbarer zu machen. Denn so können die Nutzer während eines laufenden Gesprächs direkt am Display der Smartwatch sehen, ob vielleicht etwas nicht stimmt.

Die neue Funktion wird mit dem April-Update ausgerollt und ist derzeit noch nicht in der Breite verfügbar. Es wird nur auf der Pixel Watch 2 oder Pixel Watch 3 angeboten, funktioniert nur im Zusammenspiel mit einem Pixel 9, nur in den USA und auch nur mit Gesprächen in englischer Sprache. All diese Einschränkungen werden sicherlich bald fallen, vorerst wird das für die meisten aber eher ein Feature sein, auf das man gespannt warten muss.

