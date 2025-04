Pixel Watch: Update für alle Smartwatches – Google rollt das April-Update für alle Nutzer aus + WearOS 5.1

Besitzer einer Pixel Watch dürfen sich freuen, denn es gibt wieder ein Update für alle Generationen der Smartwatch. Google hat das April-Update veröffentlicht, das neben den üblichen Verbesserungen auch das neue WearOS 5.1 im Gepäck hat. Ein funktionelles Update könnte folgen, denn US-Nutzer dürfen sich unter anderem auf eine neue Scam Detection für Anrufe auf der Smartwatch freuen.



Bisher hat Google das April-Update für Android bzw. die Pixel-Geräte noch nicht veröffentlicht, doch Smartwatch-Nutzer dürfen sich scho jetzt freuen: Das Update für die Pixel Watches bekommen schon jetzt das Update für den Monat April angeboten, das entweder automatisiert heruntergeladen wird oder durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog angefordert werden kann. Die folgenden Verbesserungen sind im Update enthalten, das für die Pixel Watch 1, 2 und 3 angeboten wird:

Google Pixel Watch: BP1A.250305.019.W7 Pixel Watch: Security Updates and Bug Fixes, March 2025

Pixel Watch: The software update includes an upgrade to Wear OS 5.1, including new features, numerous bug fixes, and performance updates.

Nachdem schon vor einigen Wochen WearOS 5.1 für die Pixel Watch veröffentlicht wurde, kommt es spätestens jetzt mit diesem Update auf die Smartwatches. WearOS 5.1 bringt basiert auf Android 15 statt Android 14, bringt die neue Funktion „Loss of Pulse“ mit, erhält das neu angekündigte Zyklustracking sowie eine verbesserte Unterstützung für Passkeys, mehr Sicherheit für die auf der Smartwatch gespeicherten Zugangsdaten und mehr. Außerdem lässt sich die Audioausgabe auf Smartwatches mit Lautsprecher einfacher als bisher umleiten.

Das nächste große Update für WearOS 5.1 soll im Juni folgen, also genau zum Zeitpunkt des erwarteten nächsten Pixel Feature Drop. Bis dahin gibt es die üblichen Sicherheitsupdates für die Smartwatches, die allerdings nicht in jedem Monat veröffentlicht werden. Für Mai würde ich aufgrund des jetzigen Updates sowie des großen angekündigten Schwungs im Juni eher nicht mit einem Update rechnen. Aber so genau lässt sich das bei Google bekanntlich nicht sagen.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer der ersten drei Pixel Watch-Generationen ausgerollt und sollte in Kürze auf euren Smartwatches ankommen.

