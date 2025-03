Pixel Watch: WearOS 5.1 wird für Smartwatches der zweiten und dritten Generation ausgerollt – das ist neu

Gute Nachrichten für alle Nutzer einer aktuellen Pixel Watch der zweiten und dritten Generation: Google hat gestern Abend passend zum Schwung im Pixel-Bereich auch mit dem Rollout des neuen WearOS-Betriebssystems begonnen. Das neue WearOS 5.1 wird ab sofort für die Pixel Watch 2 sowie die Pixel Watch 3-Smartwatches ausgerollt. Nutzer dürfen sich auf einen neuen Android 15-Unterbau freuen.



Google hat WearOS 5.1 für die Pixel Watch der zweiten und dritten Generation veröffentlicht. Das neue Betriebssystem basiert auf Android 15, statt wie zuvor die Version 5.0 auf Android 14 und macht somit auch unter der Haube einen großen Schritt. Interessanterweise hat man zunächst nur die Versionen für die Wifi-Variante veröffentlicht, während die Version für Smartwatches mit Mobilfunkverbindung noch einige Stunden oder vielleicht auch Tage auf sich warten lässt.

Die angekündigten Updates umfassen unter anderem die Funktion Loss of Pulse zur Erkennung eines Pulsverlusts bzw. eines Herzstillstands, aber auch die erst gestern im Rahmen des Feature Drop angekündigte Funktion des Zyklustracking. Das neue WearOS 5.1 bietet also die Grundlage für diese Features, auch wenn letztes sicherlich auch mit einer alten Betriebssystem-Version nutzbar wäre.

Außerdem erwähnt man als Verbesserung eine optimierte Unterstützung für Passkeys und mehr Sicherheit für abgelegte Zugangsdaten. Smartwatches mit eigenem Lautsprecher sollen außerdem eine neue Oberfläche erhalten, mit der sich die Audio-Ausgabe einfacher als bisher umleiten lässt.

Der Rollout hat derzeit nur für die zweite und dritte Generation begonnen, aber auch Nutzer der ersten Pixel Watch-Generation sollen in Kürze in Genuss des Updates kommen. Es dauert nur etwas länger. Das nächste Update für die Pixel Watch plant Google für Juni 2025, also ziemlich genau zum nächsten Feature Drop und somit auch weiterhin alle drei Monate.

