Android 16: Googles neues Betriebssystem hat mehr Bugs als erwartet – kommt dennoch pünktlich im Juni

Google wird schon bald das neue Betriebssystem Android 16 veröffentlichen, mit dem man deutlich früher als bisher in die Vorabversionen gestartet ist. Jetzt hat sich der leitende Entwickler zum aktuellen Stand geäußert und dabei nicht nur den geplanten Release-Termin verraten, sondern auch mitgeteilt, dass die aktuelle Version noch viel mehr Bugs hat, als es die Planungen vorgesehen hätten.



Für dieses Jahr hat Google einige Änderungen bei Android angekündigt und wird es damit zum ersten Jahr machen, an dem vier Android-Versionen aktuell sind – das gab es in der Form bisher auch noch nicht. Erst gestern Abend hat man mit dem Release von Android 15 QPR2 die Version 15 abgeschlossen und schon in den nächsten Tagen – vielleicht heute – rechnen wir mit der nächsten Android 16 Beta. Und im Spätsommer oder Herbst stehen wir bereits bei Version 17.

Jetzt hat sich der Android-Chefentwickler zum aktuellen Status des Betriebssystems geäußert und dabei zwei interessante Dinge verraten: Zum einen, dass der frühe Release im Juni noch auf Schiene ist und wohl eingehalten wird und zum anderen, dass das Betriebssystem derzeit mehr Bugs und Probleme hat, als er es sich wünschen würde. Das sei aber wohl völlig normal und deutet eher darauf hin, dass die internen Pläne etwas zu optimistisch sind.

Ins Detail geht er bei diesen Angaben nicht, doch zumindest der Release von Android 16 im Monat Juni ist bestätigt – und damit wohl die parallele Veröffentlichung zum nächsten geplanten Pixel Feature Drop. Derzeit gibt man richtig Gas, weil die Entwicklung von Android beschleunigt werden soll und die Nutzer noch häufiger als bisher mit neuen Versionen versorgt werden sollen. Das sei laut dem Entwickler einer der Hauptwünsche der Community.

Wer sich über Android 16 informieren möchte, findet bei uns im Blog den ausführlichen Release-Zeitplan für Android 16, der bisher ohne Abweichungen eingehalten wurde und wohl auch im März, April und Mai noch die Versionen hervorbringen wird, wie sie vorgesehen sind.

» Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

» Pixel-Smartphones: Großes Update bringt Feature Drop, Android 15 QPR2, Sicherheitsupdate und Pixel-Update

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!