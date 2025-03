Pixel-Smartphones: Großes Update bringt Feature Drop, Android 15 QPR2, Sicherheitsupdate und Pixel-Update

Für Pixel-Nutzer war der gestrige Abend wieder ein regelrechter Feiertag, denn Google hat viele Updates für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die Verbesserungen in allen Bereichen im Gepäck hatten. Vom Android-Update über das Sicherheitsupdate bis hin zur Betriebssystem-Aktualisierung und einem Pixel Feature Drop war alles dabei. Hier findet ihr alle wichtigen Updates in der Übersicht.



Google versorgt die Pixel-Smartphones regelmäßig mit Updates, wobei sich die Nutzer schon seit langer Zeit darauf verlassen können, ohne dass es größere Verzögerungen oder Ausfälle gibt. Mit mittlerweile sieben Jahren Updates ist auch die Länge und die Anzahl der Aktualisierungen so umfangreich geworden, dass man ohne Frage von einem sehr wichtigen „Pixel Value“ sprechen kann, wie es Google schon vor gut zwei Jahren erstmals genannt hat.

Wir hatten bereits erwartet, dass Google den Start in den März wieder mit einem großen Update für die Pixel-Smartphones begleiten wird, doch dass es so umfangreich ausfallen wird, war dann doch etwas überraschend. Vor allem mit Blick darauf, dass wir schon in zwei Wochen die Präsentation des Pixel 9a erwarten, dem man sicherlich auch noch das eine oder andere neue Feature spendieren wollen wird. Dazu muss man aber auch sagen, dass sich die Updates hauptsächlich auf Apps und KI beziehen.

Natürlich haben wir euch hier im Blog zeitnah über alle wichtigen Updates informieren und deren Inhalte an dieser Stelle ausführlich aufgelistet, doch ein großer Überblick kann nicht schaden. Vielleicht habt ihr Neuerungen oder Verbesserungen erhalten, die ihr durch den großen Schwung an Updates gar nicht mitbekommen habt.









Android-Sicherheitsupdate

Begonnen hat Google die Runde der Updates mit dem monatlichen Android-Sicherheitsupdate für den Monat März, das zwar einen Tag später als erwartet veröffentlicht wurde, aber dafür den großen Reigen eröffnen konnte. Wirklich interessante Neuerungen hat das Sicherheitsupdate natürlich nicht zu bieten, dafür aber jede Menge gestopfte Sicherheitslücken und behobene Bugs. Im März waren es weit mehr als vier Dutzend solcher Updates.

» Alle Infos zum Android-Sicherheitsupdate für März 2025

Pixel Update

Was für alle Android-Smartphones das monatliche Sicherheitsupdate ist, ist für die Pixel-Smartphones das Pixel Update. Dieses setzt die im Android-Sicherheitsupdate enthaltenen Verbesserungen um und bringt zusätzliche gerätespezifische Aktualisierungen mit. In diesem Monat gibt es viele Verbesserungen und Bugfixes rund um das Display, die Kamera, Audio, die Systemstabilität und vieles mehr. Schaut mal herein, ob ihr etwas davon vielleicht nicht verpassen wollt.

» Das steckt im Pixel-Update für den Monat März 2025

Android 15 QPR2

Die neue Betriebssystem-Zwischenversion Android 15 QPR2 begleitet uns schon seit dem vergangenen Jahr und jetzt ist diese endlich in der stabilen Version veröffentlicht worden. Das neue Android 15 QPR2 wird in diesen Tagen auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt, ist ein Teil des Feature Drop und bringt einen Schwung an Verbesserungen mit. Diese beziehen sich aber eher auf Details an der Oberfläche sowie kleineren Verbesserungen und Bugfixes. Die großen Features werden ausgelagert in das echte Feature Drop.

» Alle Infos zum neuen Android 15 QPR2

Android Feature Drop

Auch Nutzer aller anderen Android-Smartphones außerhalb des Pixel-Universums durften sich gestern Abend freuen, denn Google hat zusätzlich ein Android Feature Drop veröffentlicht, das wir eigentlich schon für die vergangene Woche erwartet hatten. Im Android Feature Drop für den Monat März 2025 stecken Sicherheitsverbesserungen für Google Messages, die Unterstützung von Spielen für Android Auto, die Live-Standortfreigabe für Mein Gerät finden sowie einen integrierten Preistracker für Aktionen im Google Chrome-Browser.

» Das steckt im Android Feature Drop für März 2025









Pixel Feature Drop

Das Highlight aus Nutzersicht ist natürlich das Pixel Feature Drop, das von Google drei Mal pro Jahr veröffentlicht wird. In diesem Monat enthält es sehr viele Verbesserungen, auf die sich die Nutzer aller Pixel-Generationen freuen dürfen. Mit dabei ist ein großes Update-Paket für Gemini Live, verbesserte Kamera-Features für das Pixel 9 Pro Fold und alle Smartphones, neue Funktionen für Pixel Screenshots, die Menschen-Freigabe für Pixel Studio, ein optimierter KI-Wetterbericht, der Start von Satellite SOS für Europa und einiges mehr. Schaut mal herein.

Auch Pixel Watch-Nutzer dürfen sich freuen, denn es gibt ein weiteres Feature Drop-Paket, das einen optimierten Schrittzähler, das Zyklustracking, eine optimierte Audio-Steuerung sowie eine automatische Schlaferkennung enthält.

» Alle Verbesserungen im Pixel Feature Drop für Pixel-Smartphones

» Alle Pixel Feature Drop-Verbesserungen für Pixel Watch

» Pixel Sense: Google startet einen neuen persönlichen KI-Assistenten mit den Pixel 10-Smartphones (Teardown)

