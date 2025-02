Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – Leak zeigt ein erstes kurzes Hands-on-Video (Video)

Googles neues Budget-Smartphone Pixel 9a wirft seine Schatten voraus und dürfte sich in diesen Tagen wohl bereits in den Händen früher Tester befinden. Denn nachdem es kürzlich das erste vermeintlich echte Foto des Geräts gegeben hat, wurde jetzt ein kurzes Hands-on-Video veröffentlicht, das uns die neue aufregende Rückseite im Detail präsentiert. So langsam dürfte ein Gewöhnungseffekt einsetzen.



Schon in wenigen Wochen wird Google das neue Pixel 9a vorstellen – vielleicht auch schon etwas früher. Bisher rechnen wir für den 19. März mit der Präsentation, denn es ist der Tag der Beginn der Vorbestellungen. Doch zumindest bei den frühen Testern scheint das Gerät schon jetzt angekommen zu sein, denn es gibt gleich zwei neue Leaks. Wir haben euch bereits das erste Foto des Smartphones gezeigt (siehe oben) und jetzt gibt es ein Video, das ihr im Folgenden eingebettet sehen könnt.

Wir sehen das Google Pixel 9a von der Rückseite und von allen Blickwinkeln. Überraschend ist das natürlich nicht, denn wir haben das Smartphone schon vor Monaten in diesem Design gesehen. Aufregend ist natürlich die Kameraleiste, die wir in der Form schon seit langer Zeit nicht mehr bei einem Pixel-Smartphone gesehen haben. Man verzichtet vollständig auf die Kameraleiste und deutet diese lediglich durch eine winzige Erhebung an, die die beiden Kameralinsen umfasst.

Der LED-Blitz ist davon ausgenommen und befindet sich neben dieser runden Leiste. Hätte man den LED-Blitz ebenfalls mit der schwarzen Leiste umrandet, wäre das Design grundsätzlich gar nicht so weit von den ursprünglichen Neu-Pixeln entfernt gewesen. Aber man hat sich wohl bewusst dagegen entschieden, um hier mal wieder etwas Neues zu wagen. Als einziger Kommentar zum Video wurde nur veröffentlicht, dass die Rückseite wohl wieder aus Plastik besteht.

Geht es in diesem Tempo weiter, können wir wohl schon in den nächsten Tagen mit umfangreicherem Bildmaterial, Videomaterial und vielleicht weiteren Informationen rechnen, die sich erst bei der Nutzung eines solchen Smartphones ergeben. Das Fragezeichen des Vorstellungstermins bleibt aber noch weiterhin bestehen.

