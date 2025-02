Hey Gemini: Google startet neues Hotword für den KI-Assistenten – soll ‚Hey Google‘ nicht ersetzen (Video)

Vielen Menschen dürfte das magische Keyword Hey Google bekannt sein, das auf Milliarden von Geräten verfügbar ist und sofort den Google Assistant oder Gemini startet, um eine entsprechende Sprachanweisung entgegenzunehmen. Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns, dass auch das neue Hotword Hey Gemini nicht nur auf allen Geräten eingeführt wird, sondern beide parallel nutzbar sein sollen.



Es gibt einige bekannte magische Keywords, mit denen sich die smarten Assistenten aufrufen lassen, wobei „Hey Google“ gemeinsam mit zwei anderen sicherlich zu den bekanntesten gehört. Doch wo Google draufsteht ist Gemini drin und somit soll die wichtige KI-Plattform auch in diesen Bereich einziehen. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass das neue magische Keyword „Hey Gemini“ eingeführt werden soll, das die alte Version im alltäglichen Gebrauch ersetzen könnte. Aber das scheint wohl gar nicht der Plan zu sein.

Wie ein Teardown der aktuellen Google-App jetzt zeigt, sollen „Hey Google“ und „Hey Gemini“ dauerhaft parallel angeboten werden, was allein schon für den Gewöhnungseffekt sicherlich eine gute Nachricht ist. Aber sie sollen nicht dieselbe Aktion ausführen, sondern unterschiedliche Bereiche abdecken. In der App-internen Ankündigung heißt es: Hey Google soll für „schnelle Aktionen und Informationen per Sprache“ angeboten werden. Kein Wort mehr darüber, dass es Gemini startet.

Das neue Keyword Hey Gemini hingegen soll „Gespräche mit Gemini Live“ starten und somit der Schlüssel zum neuen KI-ChatBot sein. Allerdings soll dieses zum Start nur auf wenigen Smartphones angeboten werden und auch Voraussetzungen wie Voice Match haben, um überhaupt nutzbar zu sein. Klingt danach, als wenn man es zunächst nur für die Pixel-Smartphones und vielleicht die Geräte von Best Buddy Samsung anbieten will.

Man könnte wohl einfach festhalten, dass „Hey Google“ den nach wie vor verfügbaren Google Assistant startet und „Hey Gemini“ den KI-ChatBot Gemini. Auch bei den Assistenten heißt es bekanntlich, dass diese noch für lange Zeit parallel existieren sollen. Klingt im ersten Moment sinnvoll, doch ob eine langfristige Unterstützung von zwei Hotwords mit unterschiedlichen Aktionen ebenfalls sinnvoll ist, ist fraglich. Genauso wie die Tatsache, ob sich die Nutzer tatsächlich an beide Hotwords gewöhnen und beide aktiv nutzen.

» Gemini 2.0: Google plant viele neue Funktionen – verrät Pläne zu KI-Agenten, Bildgeneratoren und mehr

[9to5Google]