Gemini 2.0: Google plant viele neue Funktionen – verrät Pläne zu KI-Agenten, Bildgeneratoren und mehr

Mit dem Start von Gemini 2.0 hat Google kürzlich einen sehr großen Schritt getan, der dem KI-Modell deutlich mehr Möglichkeiten gibt und somit auch neue Anwendungsgebiete eröffnet. Jetzt hat Google die Schwerpunkte für die nächsten Wochen und Monate angekündigt, innerhalb derer wir vermutlich schon sehr bald einen ganzen Schwung neuer Funktionen erhalten werden. Es geht um KI-Agenten, Bildgeneratoren und mehr.



Wir haben euch kürzlich die neuen Möglichkeiten von Gemini 2.0 vorgestellt, das von Google als großer Schritt angepriesen wurde und gar eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz eröffnen soll. Das bezieht sich auf einige Bereiche, in denen Gemini zwar bereits aktiv ist, aber noch viel Luft nach oben hat. Es geht um die KI-Agenten, denen sicherlich in den nächsten Jahren noch eine große Bedeutung zukommen wird, den Bild- und Videogeneratoren sowie der allgemeinen Leistungssteigerungen.

Im Rahmen eines Newsletters, der eigentlich auf die Funktionen der letzten Wochen zurückblicken soll, hat Google einen Teaser veröffentlicht, der sich an alle Gemini Advanced-Abonnenten richtet. Denn diese sind es bekanntlich, die zuerst von neuen Funktionen profitieren und diese entweder überhaupt erhalten, zuerst erhalten oder mit einem größeren Leistungsumfang erhalten. Man spricht von „aufregenden Updates am Horizont“. Schauen wir uns die Punkte einmal an.

Neue Möglichkeiten zur Bild- und Videogenerierung

Im Rahmen von Gemini 2.0 hatte Google bereits die beiden Tools Imagen 3 zur Generierung von Bildern sowie den Videogenerator Veo 2 vorgestellt und mit Whisk auch noch eine ganz neue Art der Bildmanipulation gezeigt. Das möchte man wohl bald stärken und spricht davon, dass die Nutzer neue Wege entdecken können. Wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt.









Gesteigerte Produktivität für KI-Agenten

Die KI-Agenten sind laut Googles Vorstellung DAS große Thema von Gemini 2.0 und gelten auch als richtungsweisend für die gesamte Entwicklung der personalisierten Künstlichen Intelligenz. Nicht umsonst arbeitet Google mit Hochdruck an den Agenten, haben andere Unternehmen große Pläne und soll es sogar schon bald ein Android-Betriebssystem für KI-Agenten geben. Im Teaser spricht Google nun davon, dass die Nutzer schon bald noch produktiver sein können, wenn die Agenten „Aktionen für dich“ übernehmen. Dabei geht es dann wohl nicht mehr nur um Informationen, sondern auch Aktionen – was das auch immer bedeuten mag.

Das Ziel ist es auch bei den KI-Agenten, dass die Nutzer Zeit sparen und somit auch selbst noch produktiver sein können, wenn Gemini den Rücken freihält.

Komplexe Projekte umsetzen und Zugang zu experimentellen Funktionen

Jetzt wird es spannend, denn Gemini soll für Advanced-Nutzer schon bald dazu in der Lage sein, noch komplexere Projekte umzusetzen. Möglichen machen sollen das neue Modell, früher Zugang zu experimentellen Modellen und Funktionen sowie eine verbesserte Performance. Eigentlich alles Kernthemen von Gemini 2.0, aber vielleicht folgt da noch etwas mehr.

Wir dürfen gespannt sein, was da rund um Gemini in den nächsten Monaten kommt. In diesem Jahr gab es bereits unzählige Neuerungen und nach wie vor keine Pause in der Update-Flut. Im März/April dürfte es aber wohl dennoch ruhiger werden, um dann zur Google I/O im Mai mit voller Kraft nachzulegen.

