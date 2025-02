Gemini 2.0: Google kündigt viele neue Funktionen an – KI-Agenten, Mediengeneratoren und mehr kommen

Google macht mit der Weiterentwicklung von Gemini auf allen Ebenen immer wieder große Schritte und informiert die Nutzer regelmäßig über die wichtigsten Neuerungen. Jetzt hat man einen der seltenen Ausblicke auf zukünftige Funktionen gegeben und dabei verraten, wo die Schwerpunkte für die nächsten Wochen und Monate liegen. Es geht um die mediale Komponente, die KI-Agenten sowie die Bewältigung der weiter steigenden Komplexität.



Erst vor wenigen Tagen hat Google das neue KI-Modell Gemini 2.0 in voller Breite für alle Nutzer eingeführt, das sowohl die Leistungsfähigkeit gesteigert als auch neue Herangehensweisen mitgebracht hat. Man nannte die Einführung des Systems nicht weniger als den Start in die Ära der KI-Agenten und betonte auch die Multimodalität, die das Produkt mitbringt. Wenig überraschend spielen diese beiden Punkte daher auch in den nächsten Wochen und Monaten eine große Rolle.

In einem Newsletter hat das Gemini-Team jetzt einen Ausblick darauf gegeben, worauf sich die Nutzer in der nächsten Zeit freuen dürfen. Dabei nennt man drei Punkte: „Entdecken Sie neue Möglichkeiten der Erstellung mit führenden Tools zur Video-, Bild- und Audioerstellung“, was sehr deutlich auf die neuen KI-Generatoren von Gemini deutet. Wir haben euch erst kürzlich Imagen 3 sowie Veo 2 und natürlich die Audio-Overviews bei NotebookLM vorgestellt, die allesamt auf Gemini 2.0 und dessen gestiegene Fähigkeiten basieren.

Als zweiten Punkt nennt man „Steigern Sie Ihre Produktivität mit Agenten-Tools, die in Ihrem Namen Maßnahmen ergreifen können“, was eindeutig der Ära der KI-Agenten zuzuordnen ist. Mit den Gemini Gems hat man schon vor einiger Zeit die Möglichkeit geschaffen, verschiedene Agenten bzw. KI-Profile erstellen zu können. Nutzer können diese sowohl selbst erstellen als auch auf vorgefertigte Agenten zugreifen. In diese Richtung dürfte es wohl weitere Verbesserungen geben.

Und der letzte Punkt ist die Bewältigung der weiter steigenden Komplexität, was durch ein immer weiter ausgebautes KI-Modell erreicht werden soll. Ins Detail geht man bei all diesen Punkten nicht, doch weil der Newsletter sich hauptsächlich an Advanced-Abonnenten richtet, dürften diese zuerst bzw. überhaupt in vollem Umfang, von diesen Neuerungen profitieren.

