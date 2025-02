Gemini Live: Neuer Modus für Konversationen kommt – zeigt Geminis Antworten in Textform (Teardown)

Zur bequemen Nutzung des KI-ChatBots können alle Nutzer seit einiger Zeit auf Gemini Live setzen, das eine permanente Konversation ermöglicht. Das ist sehr komfortabel und wurde zuletzt funktionell stark ausgebaut, doch ein wichtiger Punkt fehlt bisher noch, der laut eines aktuellen Teardowns wohl in Kürze umgesetzt wird: Untertitel für die Ausgabe.



Gemini ist von Beginn an multimodal gestaltet und erlaubt die Eingabe sowohl in Form von Text als auch Medien oder per Sprache. In der Umgebung von Gemini Live ist die Sprache die erste Wahl, was zwar eine schnelle Kommunikation ermöglicht, aber eben auch den Nachteil eines Telefonats hat – nämlich, dass man sehr genau zuhören muss und andere das vielleicht auch tun können. Daher arbeitet das Gemini-Team jetzt an Untertiteln.

Wie aus einem aktuellen Teardown hervorgeht, lässt sich die Konversation in Kürze in einen Textmodus schalten, bei dem die Ausgabe von Gemini auch wieder in der klassischen Chatform erscheint. Auf obigem Screenshot könnt ihr das bereits sehen, denn die Funktion ist schon vorhanden und ließ sich von den Bastlern bei Android Authority über einen versteckten Schalter aktivieren. Die Darstellung erfolgt in ähnlicher Form wie beim normalen Gemini-Chatfenster.

Natürlich ist das eine Funktion, die schon von Beginn an hätte dabei sein sollen. Die Abstinenz hatte mit Sicherheit keine technischen Gründe, sondern dürfte damit begründet sein, dass die Nutzer im ersten Anlauf zur permanenten Spracheingabe „erzogen“ werden sollten, sodass eine normale Darstellung als Textkonversation hinderlich gewesen wäre. Dennoch ist es sowohl für das Verständnis als auch das Nachlesen sowie zur Nutzung in der Öffentlichkeit oder unter anderen Personen förderlich.

Es ist zu erwarten, dass diese Funktion schon sehr bald für alle Nutzer ausgerollt werden wird. Eine Einschränkung auf Gemini Advanced erwarte ich aufgrund der doch recht simplen Funktionalität eher nicht.

