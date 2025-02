Gemini Live: Großes Update bringt neues KI-Modell – Unterhaltungen werden dynamischer und spannender

Im vergangenen Jahr hat Google das neue Produkt Gemini Live gestartet, das die Kommunikation mit dem KI-ChatBot auf eine neue Ebene heben soll, die einer natürlichen Konversation gleicht. Jetzt kündigt man den Rollout eines verbesserten Sprachmodells an, das die Unterhaltung noch dynamischer und spannender gestalten sowie noch mehr unterschiedliche Eingabeformen ermöglichen soll.



Mit Gemini Live verfolgt Google die Mission, den KI-ChatBot in gewisser Form menschlicher zu gestalten und somit auch die Kommunikation auf eine Stufe zu stellen, die weniger technisch ist. Nutzer können eine permanente Unterhaltung mit Gemini führen, der KI-ChatBot kann Antworten geben, diese unterbrechen, anpassen, bei Bedarf auch einmal proaktiv den Nutzer informieren und mit zusätzlichen Informationsquellen versorgt werden. Das funktioniert recht gut, ist aber nach wie vor eher auf einer technischen Ebene.

Jetzt kündigt man den Rollout des „jüngsten KI-Modells“ an, das eine Reihe von Verbesserungen bringen soll: So heißt es, dass die Konversationen durch das Update noch dynamischer und auch spannender werden soll. Dabei geht es weniger um noch mehr Wissen, sondern in puncto Dynamik wohl eher darum, sich mit dem KI-Modell auf solch einer Weise zu unterhalten, als wäre es ein menschlicher Kontakt. Es wird wohl noch etwas dauern, bis das nicht mehr unterschieden werden kann, aber die Mission ist auf jeden Fall gestartet.

Um das zu ermöglichen, muss Gemini Live auch noch mehr Eingabemöglichkeiten verstehen, wobei man auch dabei in dieser Update-Runde nicht von der technischen Ebene spricht. Denn es heißt, dass Gemini Live mit dem neuesten Modell verschiedene Sprachen parallel verstehen soll und auch mit Dialekten und Akzenten kein Problem mehr haben soll. Außerdem soll Gemini Live auf dieser Basis eine größere Hilfestellung für Übersetzungen bieten.

Worum es sich bei dem angekündigten „neuen KI-Modell“ genau handelt, teilt man nicht mit. Erst vor wenigen Tagen wurde Gemini 2.0 für alle Nutzer freigegeben und im Januar wurde das große Gemini Live-Update veröffentlicht. Ob es daher jetzt einen erneuten Sprung gibt oder nur die vergangenen Neuerungen zusammengefasst werden, lässt sich nicht eindeutig sagen.

[9to5Google]

