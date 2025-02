Gboard & Gemini: Neue KI-Funktion lässt euch Texte umformulieren – länger, kürzer, freundlicher, Emojify, …

Mit der Tastatur-App Gboard erhalten die Nutzer mehrere Möglichkeiten zur Texteingabe, wobei neben dem Tippen seit jeher auch die Diktatfunktion zur Verfügung steht. Schon sehr bald dürfte diese dank Anbindung von Gemini ein neues Feature erhalten, das die gesamte Eingabe noch einmal durch einen Textgenerator jagt und nach den Wünschen des Nutzers umformuliert.



Der KI-ChatBot Gemini ist mittlerweile recht gut bei der Formulierung von Sätzen und ganzen Texten, sodass dieser umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung bietet. Bittet Gemini einfach darum, einen Text kürzer zu fassen, länger auszuführen, informeller zu formulieren oder auch persönlicher zu formulieren und nach wenigen Sekunden erhaltet ihr eine angepasste Passage. Das funktioniert mit jedem Text und liefert meist brauchbare Ergebnisse.

Jetzt will man diese Funktion direkt in die Tastatur-App Gboard integrieren und es den Nutzern somit ermöglichen, die gesamte Eingabe ohne Verlassen des Textfelds oder Gboard durch die Gemini-KI zu jagen und anzupassen. Dafür wird es den neuen Button „Rewrite“ geben (derzeit ist nur die englische Variante bekannt), der den Nutzern eine Reihe von Optionen auflistet. Diese sollen auch per Sprachsteuerung bereitstehen und somit eine schnelle Umformulierung des gesprochenen ermöglichen.

Zur Wahl stehen Funktionen zum Neuschreiben im selben Stil, eine professionellere Formulierung, eine freundlichere Formulierung, das automatisierte Einfügen von Emojis oder gar das Ersetzen einzelner Wörter durch Emojis, das verlängern oder auch verkürzen des Textes. Also alle Funktionen, die auch im Gemini-Chat zur Verfügung stehen.

Innerhalb von Gboard kann das praktisch sein, wenn man erst einmal schnell lostippen möchte und sich am Anfang noch nicht ganz klar ist, wie man das Getippte beenden möchte. Wie häufig das vorkommt, dürfte bei jedem Menschen etwas anders aussehen. Ich persönlich bin kein Freund von KI-generierten Texten und auch nicht von Umformulierungen, die jede persönliche Note des Autors nehmen.

Die neue Funktion wurde im Rahmen eines Teardowns entdeckt und dürfte schon bald für erste Nutzer ausgerollt werden, möglicherweise mit dem nächsten Pixel Drop im März.

