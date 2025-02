Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – neuer Leak zeigt Geräte in voller Pracht (Galerie)

In etwas mehr als vier Wochen wird Google das Pixel 9a vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen, das sich in den letzten Tagen immer wieder in Leaks gezeigt hat. Jetzt gibt es endlich erstes Bildmaterial, das uns das Smartphone in allen geplanten Farben in voller Pracht zeigt. Erneut bestätigt sich damit der Designwechsel, der sowohl durch die fehlende Kameraleiste als auch auf der Vorderseite deutlich wird.



Das neue Budget-Smartphone aus dem Hause Google war in den letzten Tagen mehrfach bei den Leakern zu Gast, doch tatsächlich ist das finale Aussehen des Pixel 9a bis zum heutigen Tag etwas in der Schwebe geblieben. Denn das letzte Bildmaterial stammmt aus Renderbildern, die schon im Herbst letzten Jahres durchgesickert sind. Das ändert sich jetzt, denn nun ist die gesamte Palette der Renderbilder geleakt worden.

Jetzt sehen wir das neue Smartphone in voller Pracht und auch von allen Seiten, sodass wir einen finalen Eindruck vom Pixel 9a bekommen können.

















Mehr Infos und Bilder in Kürze

