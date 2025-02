Pixel 9a: Käufer erhalten einige Gratis-Abos – das sind die Vorteile für Googles Budget-Smartphone (Leak)

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 9a vorstellen, über das in den letzten Wochen sehr viel bekannt geworden ist – von den Specs über die Preisgestaltung bis zum geplanten Verkaufsstart. Jetzt gibt es neue Informationen zu den Goodies, die das Smartphone bringen wird: Nutzer dürfen sich über eine Reihe von zeitlich begrenzten Gratis-Abos freuen, wobei Gemini allerdings keine Rolle spielt.



Mit dem Pixel 9a wird Google in wenigen Wochen das nächste KI-Smartphone vorstellen, bei dem die Gemini-Funktionen eine zentrale Rolle spielen. Allerdings gilt das nur für die Gratis-Variante, denn das eigentlich fast schon aufdrängende zeitlich begrenzte Gratis-Abo für Gemini Advanced ist beim Pixel 9a nicht mit dabei. Als Pixel-Käufer hat man daher dieselben KI-Funktionen, wie bei allen anderen Android-Geräten.

Laut einem aktuellen Leak dürfen sich Pixel 9a-Verkäufer stattdessen auf Abos bei anderen Google-Diensten freuen: Es gibt drei Monate Google One mit gerade einmal 100 Gigabyte Speicherplatz gratis. Ich wage zu behaupten, dass viele Pixel-Nutzer bereits ein Google One-Abo besitzen – in vielen Fällen auch mit einer höheren Kapazität – sodass dieser Vorteil kaum genutzt werden kann. Eine temporäre Aufwertung auf ein AI Premium-Abo mit Gemini Advanced würde sich daher anbieten.

Als zweites Goodie gibt es drei Monate YouTube Premium gratis, was allerdings nur für neue Nutzer gilt. Auch hier gilt daher, dass viele Nutzer das vermutlich gar nicht verwenden können. Entweder, weil sie das Abo schon haben oder es in der Vergangenheit bereits einmal ausprobiert haben. Als letztes Goodie gibt es sechs Monate Fitbit Premium gratis, in diesem Fall auch für wiederkehrende Nutzer. Meiner Meinung nach der einzig sinnvolle Vorteil und vielleicht ein weiteres Anzeichen für eine Pixel Watch 3a.

Insgesamt sind keine Überraschungen dabei, denn all diese Angebote gab es auch schon bei der vorherigen Generation, aber dennoch wieder einmal enttäuschend, dass die Vorteile so gering bis kaum nutzbar ausfallen. Aber vielleicht hält man wenigstens in Kürze gute Vorbesteller-Aktionen bereit.

