Pixel Watch 3a: Bringt Google schon bald eine Budget-Smartwatch? Das spricht für ein günstiges Modell

Google hat mittlerweile drei Generationen der Pixel Watch auf den Markt gebracht und wird in diesem Jahr schon in die vierte Reihe der immer erfolgreicheren Serie starten. Oder wird es zuvor noch ein Zwischenmodell geben, über das bisher kaum gesprochen oder spekuliert wird? Es ist gut möglich, dass wir schon bald eine Pixel Watch 3a erhalten, die die vorhandene Lücke im Portfolio schließen kann.



In der ersten Generation hatte Google mit der Pixel Watch nicht unbedingt ein glückliches Händchen bewiesen, denn die Smartwatch war trotz langer Wartezeit nicht unbedingt das, worauf die Nutzer gewartet haben. Ähnlich wie beim Pixel Tablet oder auch den ersten Pixel-Smartphones. Mit der zweiten Generation wurde das besser, denn die Schwachstellen wurden behoben und der Funktionsumfang ausgebaut. Ab der dritten Generation, die seit August 2024 auf dem Markt ist, kann die Smartwatch gar viele Nutzer begeistern.

Mit der dritten Generation hat Google erstmals zwei verschiedene Pixel Watch auf den Markt gebracht, die sich nicht nur in ihren Varianten zwischen WLAN oder LTE unterscheiden, sondern durch ihre Displaygröße. Zusätzlich zur Standardgröße gibt es noch ein größeres Modell, wobei bisher nicht bekannt ist, welche der beiden Größen sich besser verkauft. Aber vielleicht war das nicht die einzige Erweiterung der Smartwatch-Serie, denn spätestens jetzt sehen wir, dass auch am unteren Ende eine Lücke entstanden ist. Und das sicherlich nicht in Bezug auf die Displaygröße.

Die Lücke im Portfolio befindet sich am unteren Ende des Preis-Segments, denn die Pixel Watch 3 gilt trotz aller Spielereien und der doch recht hohen Qualität als nicht gerade günstig. Mit einer Pixel Watch 3a könnte man dem entgegensteuern und eine etwas günstigere Smartwatch auf den Markt bringen, die der Leistung der großen Brüder in kaum etwas nachsteht. Also auch hier ein ähnliches Konzept wie bei den Pixel-Smartphones.









Dritte Generation bringt bei Google den a-Ableger

Das erste Pixel-Smartphone im Budget-Bereich war das Pixel 3a – und es hat sich als großer Erfolg erwiesen. Daher könnten wir eine weitere Parallele ziehen (siehe oben) und darauf tippen, dass auch die Pixel Watch 3 einen Budget-Ableger bekommt. Auch die Pixel Buds A sind interessanterweise die dritte Generation der Kopfhörer und folgten damit dem gleichen Weg. Und wenn Google die Pixel Watch-Serie schon erweitert, warum dann nicht auch um ein a-Modell?

Für eine günstigere Smartwatch sprechen vor allem zwei Argumente im Portfolio: Die Pixel Watch-Serie braucht nach wie vor Anschub und ist noch weit davon entfernt, einen echten Einfluss zu haben. Eine Pixel Watch 3a, die 30 bis 40 Prozent weniger kostet, könnte das ändern. Vor allem wäre sie eine gute Ergänzung zum kommenden Pixel 9a sowie den Pixel Buds A. Google positioniert sich mit den Standard-Pixel eher im höherpreisigen Segment, daher wäre eine andere Kombination kaum sinnvoll. Denn wer kauft sich ein Pixel 9a und dazu eine Smartwatch, die bald mehr kostet als das Smartphone selbst? Ein A-Paket aus Pixel 9a, Pixel Watch 3a und Pixel Buds A wäre attraktiv.

Ein weiteres Argument ist es, dass das Pixel Watch-Team schon im November angekündigt hatte, bis März 2025 keine Pixel Watch-Updates mehr auszurollen – und das gilt auch für das damals noch recht junge Flaggschiff der Pixel Watch 3. Erklärt man hat das nicht, aber warum kommt man ausgerechnet auf den März? Zufällig der Monat der Pixel 9a-Präsentation. Gut möglich, dass die gesamte Pixel Watch-Abteilung nochmal an die mögliche Pixel Watch 3a ranmusste und man diese mit einem Schwung neuer Features präsentiert.

Bisher gibt es keinerlei Informationen zu einer Pixel Watch 3a, was meine These nicht gerade unterstützt, aber dennoch halte ich die Argumente für nachvollziehbar und sehe keinen Grund, warum es nicht schon bald eine solche Smartwatch geben sollte. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber perspektivisch wird Google eine Budget-Smartwatch sicherlich ins Auge fassen.

