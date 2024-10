Pixel 9a: Googles kommendes Budget-Smartphone wird größer und bunter; Leak verrät Farben und Abmessung

Die nächste Leak-Phase beginnt: Nachdem es erst am Montag erste Bilder des Pixel 9a gegeben hat, folgen nun weitere Informationen zum kommenden Budget-Smartphone. Der überraschende Designwechsel wird zusätzlich zur veränderten Rückseite auch einen Schwung neuer Farben mitbringen, mit denen das Smartphone heraussticht. Außerdem sind nun die Abmessungen bekannt, die die neue Formgebung des Geräts ermöglichen.



Es war schon eine große Überraschung, als die Leaker zu Beginn der Woche neue Pixel 9a-Bilder veröffentlicht und uns einen ersten Blick auf das kommende Gerät ermöglicht haben. Nicht nur der Zeitpunkt war überraschend, sondern auch das abgebildete Smartphone, das sich durch die fehlende Kameraleiste deutlich von seinen Vorgängern und auch von den große Brüdern der Pixel 9-Serie abhebt. Der Wegfall der Kameraleiste scheint sich daher zu bestätigen.

Pixel 9a-Abmessungen

Jetzt haben wir passend zu den Renderbildern auch die Abmessungen des Smartphones, mit denen sich die Dimensionen besser einschätzen lassen. Mit Abmessungen von 154 x 73 x 8,6 Millimeter ist das Pixel 9a ein wenig größer als der Vorgänger Pixel 8a. Das Pixel 8a liegt bei 152 x 72,7 x 8,8 Millimeter. Das Smartphone ist also höher und breiter, was auf ein geringfügig größeres Display und vielleicht auch einen größeren Akku schließen lässt.

Interessanterweise ist das Pixel 9a damit sogar um 0,3 Millimeter dünner als der Vorgänger, der noch auf die große und auffällige Kameraleiste setzt. Google ist es also tatsächlich gelungen, die Kameras zu verkleinern oder weiter in das Gehäuse zu verlagern, statt einfach das gesamte Gerät drumherum zu verstärken.









Pixel 9a-Farben

Auch in puncto Farbgebung legt Google mit der nächsten Generation nach und bringt einige neue Farbtupfer in das Portfolio: Erneut soll das Pixel 9a in vier verschiedenen Farbvarianten angeboten werden, die da lauten: Porcelain und Obsidian für die standardmäßigen Weiß- und Dunkelgrau-Töne sowie zusätzlich die Farben Peony und Iris. Diese ersetzen die Farbtöne Aloe und Bay des Vorjahres (siehe obiges Foto). Das ist schade, denn gerade Bay wurde sehr gut aufgenommen.

—

Schon jetzt scheint das Pixel 9a ein interessantes Paket aus schickem Design, im Vergleich zu den großen Brüdern günstigem Preis und einem zeitgemäßen Äußeren ohne klobige Kameraleiste mitzubringen. Spannend wird es sein, ob das Gerät die Designrichtung für die kommenden Pixel 10-Smartphones vorgibt.

» Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphones – Leak zeigt es auf Renderbildern und Video (Galerie)

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 30.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!