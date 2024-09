Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphones – Leak zeigt es auf Renderbildern und Video (Galerie)

Nach dem Start der Pixel 9-Smartphones richtet sich die Aufmerksamkeit der Leaker schon wieder auf die nächsten Smartphones, die Google im kommenden Jahr vorstellen wird – darunter auch das Pixel 9a. Nachdem es zuletzt schon erste Informationen zum kommenden Budget-Smartphone gegeben hat, präsentiert es sich jetzt auf Renderfotos sowie einem Video in voller Pracht.



Wir sind noch sehr weit von der mutmaßlichen Vorstellung des Pixel 9a im Mai 2025 entfernt, aber dennoch geben die Leaker schon jetzt richtig Gas und haben vor wenigen Minuten relativ umfangreiches Bildmaterial veröffentlicht. Die Ansichten und Quellen sind seit vielen Jahren bekannt und bei den Pixel-Smartphones stets sehr zuverlässig, sodass es trotz einer großen Auffälligkeit kaum einen Zweifel an der Echtheit gibt.

Das Pixel 9a zeigt sich rein strukturell zwar im klassischen Pixel-Look, lässt dabei aber ein markantes Element verschwinden, das man gerade erst mit den Pixel 9-Smartphones noch einmal richtig dick unterstrichen hat: Die Pixel-Kameraleiste. Diese fehlt beim Pixel 9a fast vollständig und man muss sich schon fragen, wie Googles Ingenieuren dieses Kunststück gelungen ist. Vor allem, wie man so etwas bei einer Zwischengeneration in Angriff nehmen kann.

Auf den folgenden Bildern sowie im unten eingebundenen Video sehr ihr das Pixel 9a, das ansonsten keine weiteren Überraschungen bietet – zumindest nicht äußerlich und nicht auf diesen Bildern zu erkennen kann. Der recht mächtige Rahmen um das Display dürfte nicht jedem gefallen, ist in diesem Preissegment aber noch Alltag und daher wohl auch beim Pixel 9a zu finden.

















Wir erwarten die Präsentation des Pixel 9a nicht vor Mai 2025, es wird also noch sehr viel Zeit vergehen. Allerdings sollte man bedenken, dass das Vorziehen der Pixel 9-Smartphones um knapp zwei Monate auch Auswirkungen auf die Budget-Serie haben kann. Ein Release im März ist daher nicht undenkbar, wenn auch vielleicht ein nicht ganz so glücklich gewählter Zeitraum.

Es ist zu erwarten, dass es in den nächsten Tagen weitere Informationen rund um das Pixel 9a geben wird. Wer weiß, wer weiß, vielleicht präsentieren uns die Leaker auf einmal einen großen oder kleinen Bruder? Wenn es schon vier Pixel 9 gibt, warum dann nicht ein zweites Budget-Gerät, so wie es in den ersten Generationen der Fall war?

» Google Pixel 9a: Budget-Smartphone vor dem Neustart? Es könnte deutlich günstiger (und schwächer) werden

» Pixel 9-Smartphones: So ist die dominante Kameraleiste entstanden – ein Produktdesign ohne Kompromisse

[Android Headlines]