Google Maps in Android Auto: Gespeicherte Adressen können jetzt schneller bearbeitet werden (Screenshot)

Die kleine Update-Welle rund um Google Maps in Android Auto ist noch nicht vorüber und bringt jetzt eine weitere Verbesserung mit, die die Nutzung vereinfacht: Nach dem Rollout wird es den Nutzern leichter als bisher gemacht, die gespeicherten Adressen für das Zuhause und den Arbeitsplatz direkt am Infotainment-Display zu ändern. Dafür ist kein Wechsel zu den Einstellungen mehr notwendig.



In diesen Tagen werden einige praktische Google Maps-Updates für Android Auto ausgerollt, die sich auf die Navigation konzentrieren. Jetzt gibt es eine weitere Verbesserung, die zwar sehr praktisch ist, aber von den allermeisten Nutzern wohl nur selten benötigt wird: Das Ändern der Zuhause-Adresse sowie der Arbeitsadresse ist direkt an der Kartenoberfläche möglich und erfordert somit weder das Aufrufen der Einstellungen noch die Nutzung des Smartphones.

Um eine der beiden gespeicherten Adressen zu ändern, müsst ihr einfach nur in den Suchvorschlägen ganz nach unten scrollen und dort auf das Zahnrad-Icon tippen. In der folgenden Liste lässt es sich dann auswählen, die Adressen für Wohnen und Arbeiten zu ändern. Die Eingabe kann entweder direkt erfolgen oder auch auf der Karte ausgewählt werden. Habt ihr einen oder beide Einträge geändert, wird dies direkt im Google-Konto gespeichert und ist somit auch am Smartphone angepasst.

Vermutlich wird man das Ändern der Heim-Adresse eher selten benötigen. Bei der Arbeitsadresse ist es vielleicht für Menschen interessant, die immer wieder wechselnde Arbeitsorte haben.

