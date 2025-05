Gemini: Mehr Personalisierung, proaktive Nutzung und Power – Google verrät viele kommende Neuerungen

Rund um Googles KI-ChatBot Gemini und dem gleichnamigen KI-Modell gibt es immer wieder größere funktionale Sprünge, die den Umfang der Möglichkeiten erweitern – und mit der anstehenden Google I/O in der kommenden Woche werden diese noch einmal größer. Jetzt hat der neue Gemini-Produktmanager die kommenden Schwerpunkte verraten, an denen aktuell gearbeitet wird: Mehr Personalisierung, proaktive Funktionen sowie mehr Power.



Google hat das KI-Modell Gemini im Laufe der letzten eineinhalb Jahre in fast alle Produkte integriert, erweitert den Funktionsumfang auch an diesen Stellen immer weiter und steht jetzt auf dem Sprung zum Start auf allen anderen Android-Plattformen. Aber auch im Kern soll es weiter vorangehen, denn Gemini hat kürzlich einen neuen Produktmanager erhalten, der jetzt seine Schwerpunkte verraten hat.

Personalisierung

Die Personalisierung von Gemini steht ganz oben auf der Agenda und soll massiv ausgebaut werden. Das passt gut zur aktuellen Entwicklung, denn gerade erst hatten Perplexity und Meta AI ebenfalls von einer verstärkten Datensammlung zur Personalisierung gesprochen. Bei Google gehört das praktisch seit 25 Jahren zum Geschäftsmodell, sodass man die bereits vorhandenen Daten jetzt auch bei Gemini stärker als bisher verwenden möchte.

Dabei geht es um den Zugriff auf die Daten aller Google-Dienste „personalized context“, aber auch um eigene Daten. Gemini soll auf Informationen aus den vergangenen Chats zugreifen können, um den Nutzer besser kennenzulernen. Das Ziel soll es sein, dass auf Fragen wie etwa „wo sollte ich in diesem Sommer Urlaub machen?“ oder „was sollte ich mir als neues Hobby suchen?“ wirklich passende und sinnvolle Antworten ausgegeben werden können.

Proaktive Nutzung

Gemini soll zukünftig nicht mehr nur auf Nachfrage aktiv werden, sondern den Nutzer proaktiv mit Informationen versorgen. Gemini soll Aktionen und Informationen vorschlagen, noch bevor der Nutzer danach fragt. Die Nutzer sollen sich um bestimmte Dinge keine Gedanken mehr machen müssen und sich auf Gemini verlassen, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Man nennt das „less prompting, more flow“. Was das genau bedeutet, werden wir wohl schon bei der Google I/O in der nächsten Woche oder vielleicht auch noch ein paar Tage früher erfahren.

Powerful

Google hat erst kürzlich das neue KI-Modell Gemini 2.5 veröffentlicht, das die Grundlage für aktuelle Entwicklungen legt. Darauf aufbauend soll der KI-ChatBot mit dieser „neuen Ära von Modellen“ auch eine „neue Ära der Nutzererfahrung“ einläuten. Gemini soll noch mehr Apps hervorbringen, kreativer werden, Möglichkeiten sprengen und dem Nutzer stets zur Seite stehen. Möglich machen das das neue KI-Modell sowie Googles gewaltige Infrastruktur. Der Produktmanager spricht von einem „Traum der Infrastruktur, die hier bereits existiert“.

Die Zielsetzung für Gemini ist es ganz klar, sich weiter in den Alltag der Nutzer zu drängen und in gewissen Bereichen unverzichtbar zu machen. Zwar geht man noch nicht ins Detail, aber ich denke, dass die Google I/O sehr viele relevante Ankündigungen und Teaser bereithalten wird, die die Stoßrichtung vorgeben.

