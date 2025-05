Dem allergrößten Teil aller digitalen Nutzer dürfte das Google-Logo bekannt sein, das an unzähligen Stellen sowohl mit dem bunten Schriftzug als auch dem vierfarbigen G Verwendung wird. Dementsprechend hoch ist der Wiedererkennungswert, sodass Änderungen sehr behutsam vorgenommen werden müssen. Jetzt gibt Google nach einer langen Testphase den Startschuss für einen visuellen Neustart mit modernem Ansatz. Ein neues Logo mit Farbverlauf taucht bei vielen Nutzern auf.



Vor genau zehn Jahren hat sich Google zuletzt ein neues Logo spendiert und jetzt könnte es wieder soweit sein. Das seit 2015 vollkommen flach gestaltete Google-Logo wird zumindest in der Icon-Variante jetzt für viele Nutzer durch ein neues G mit Farbverlauf ersetzt. Bei Googles allgemein bekanntem Drang der ständigen Veränderung wäre das nach einem knappen Jahrzehnt gar nicht überraschend. Wir haben das neue Logo schon im Februar letzten Jahres erstmals gesichtet und jetzt scheint die Umstellung zu beginnen.

Rechts seht ihr das neue Google-Icon. Der Unterschied ist klar zu erkennen, denn statt auf das komplett flache Design mit harten Übergängen zwischen den vier Farben setzt man in der neuen Variante auf einen schicken Farbverlauf. Die einzelnen Farben und ihre Positionen bleiben exakt erhalten, werden aber durch sehr sanfte Übergänge nur im Zentrum des jeweiligen Elements erreicht. Das lässt das gesamte Logo weicher wirken, moderner und vielleicht auch andersfarbig – selbst wenn es in der höchsten Stufe dieselben Farben sind.

Das neue Logo zeigt sich wohl seit heute früh bei vielen iOS-Nutzern, die nach einem Update dieses Icon sowohl innerhalb der App als auch im App-Icon zu sehen bekommen. Weil Google keine Kontrolle über die Freigabe der eingereichten iOS-Updates hat, könnte Apples Prüfung das wohl sehr schnell freigeschaltet haben.









Die obige Animation wurde schon vor 15 Monaten erstmals gesichtet und war damals wohl eher versehentlich in einem Gemini-Update enthalten – vermutlich war es ein erster Entwurf für den internen Testlauf. Weil in wenigen Tagen die Google I/O als großes Gemini-Event vor der Tür steht, wäre ein Wechsel in diesem Jahr passend. Nicht ohne Grund taucht es bei iOS-Nutzern auf, die aufgrund von Apples Prüfung manchmal etwas länger und manchmal etwas kürzer warten müssen. Daher hat Google es nun wohl freigegeben.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, sodass wir noch nicht wissen, ob das jetzt tatsächlich die Umstellung ist oder eher als temporärer Logowechsel als Einstimmung auf die Google I/O zu sehen ist. Interessant wird es auch sein, ob sich diese Farbverlauf-Änderung auch im klassischen Google-Logo mit Schriftzug zeigen wird. Bei diesen wird der Farbverlauf wohl nicht umsetzbar sein, aber eine Anpassung ist nach zehn Jahren sicherlich nicht undenkbar.

