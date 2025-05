Google I/O wird auch 2025 zum Gemini-Event: KI steht über allem + eigenes Event für alle Android-Produkte

In wenigen Wochen lädt Google zur großen Entwicklerkonferenz Google I/O, die uns auch in diesem Jahr wieder sehr viele Ankündigungen rund um die wichtigsten Produkte und Plattformen bringen wird. Die geplanten Themen hat man bereits grob skizziert und dennoch kann man wohl schon jetzt sagen, dass auch die diesjährige I/O ein Event werden wird, nachdem wir die Worte „Künstliche Intelligenz“ und „Gemini“ wohl nicht mehr hören können werden.



Die Google I/O ist seit jeher eine große Wundertüte, die trotz aller im Voraus veröffentlichten Informationen immer wieder unerwartete Ankündigungen hervorbringt, wobei auch die aktuellen Google-Schwerpunkte stets wenig überraschend eine große Rolle spielen. Ganz zu Anfang waren es die Web-Apps, später war es Android, dann das gesamte mobile Ökosystem. Später war es Pixel und die Hardware, gefolgt vom Google Assistant, dann der Wandel von den wichtigsten Apps zu großen Plattformen und spätestens seit dem vergangenen Jahr ist es Gemini.

Schon 2024 war die Google I/O ein umfassendes KI-Event und es ist nicht zu erwarten, dass sich das in diesem Jahr ändert – ganz im Gegenteil. Denn tatsächlich hat man viele wichtige Themen schon aus der I/O ausgegliedert: Die Pixel-Smartphones spielen mit ihrem aktuellen Zyklus auf der I/O keine Rolle mehr, neue Smart Home-Hardware ist nicht zu erwarten, die Cloud bekam erst kürzlich das große dreitägige Cloud Next-Event und nur eine Woche vor der I/O lädt Google zur großen Android-Show mit innovativen Ankündigungen.

Natürlich gibt es noch viele andere Themen, aber sowohl in der Keynote als auch in allen einzelnen Sessions wird Gemini wohl wieder dominieren. Der große „störende“ Android-Ausbau wird nicht ohne Grund in ein eigenes Event ausgelagert. Vermutlich hängt das aber auch mit dem erwarteten Start der Smart Glasses zusammen, die vom neuen Betriebssystem Android XR angetrieben werden sollen. Damit will man die Smart Glasses zurückbringen, endlich im VR- und AR-Bereich Fuß fassen und gleichzeitig Gemini als ständig verfügbares Helferlein positionieren. Zu viele Themen für eine Bühne, sodass man das etwas entzerrt.

Wir dürfen gespannt sein, mit welchen großen Themen das Gemini-Team rund um die Google I/O überraschen will, denn bekanntlich gibt es schon seit Monaten eine wahre Flut an Neuerungen. Neue KI-Modelle kommen fast zwischendurch, neue Produkte ebenfalls, die große Smart Glasses-Expansion dürfte mehr auf dem Android-Event überraschen und die Ablösung des Google Assistant ist zwar ein großer Schritt, aber kein großes Thema. Vielleicht gehen wir schon in Richtung der Gemini-Roboter? Es bleibt spannend.

