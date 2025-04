Android Show: Google kündigt viele Innovationen an – überraschender Livestream noch vor der I/O (Video)

Schon im nächsten Monat lädt Google zur Entwicklerkonferenz Google I/O, auf der wie üblich auch das Betriebssystem Android wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Doch in diesem Jahr hat man offenbar sehr viel mehr zu erzählen, sodass es eine Woche vor der Konferenz ein weiteres Livestream-Event geben wird: Schon in gut zwei Wochen lädt Google zur ersten Android Show I/O Edition.



Traditionell ist die Google I/O Entwicklerkonferenz auch für das Android-Ökosystem ein wichtiger Termin, denn rund um die Show wird oftmals eine neue Version vorgestellt. Das hat sich durch die zahlreichen Betas, QPRs und schnellen Releases zuletzt ein wenig verwässert, doch in diesem Jahr gibt es wieder Großes zu berichten: Google wird in diesem Jahr erstmals zu einer Android Show I/O Edition einladen, bei dem es sich um einen Livestream ohne echten Show-Charakter handeln soll. Präsentiert unter anderem vom Android-Manager Sameer Samat.

Im Livestream will man die neuesten Innovationen rund um Android präsentieren. Es ist davon auszugehen, dass es sich nicht um das neue Betriebssystem Android 16 handelt, das bei allem Respekt nicht wirklich aufregend ist. Viel mehr wird es wohl um Android XR als neues Smart Glasses-Betriebssystem gehen. Aber auch bei den zahlreichen Android-Ablegern wird es durch den Start von Gemini auf allen Plattformen sicherlich größere Fortschritte geben.

Details zu den Inhalten gibt es bisher nicht, doch allein obiges Teaservideo lässt vermuten, dass die virtuellen Welten rund um Android XR eine sehr große Rolle spielen werden. Denn wir sehen schon im Vorschaubild eine der schwebenden transparenten Apps in Form des Google Kalender. Dass der Bugdroid selbst in Aktion kommt, lässt vermuten, dass die Interaktion mit Android eine Rolle spielen wird – auch in diesem Fall sicherlich mit Gemini als ständig verfügbarer Assistent.

Die Auslagerung von Android aus der I/O zeigt sowohl die wieder gestiegene Bedeutung des Ökosystems, zum anderen aber auch, dass man in der Google I/O selbst wohl maximal viel Platz für die Gemini-KI und andere damit verbundene Produkte freiräumen möchte. Mehr Infos sehen wir am 13. Mai.

» Gemini: Startschuss für Android Auto, WearOS, Google TV, Smart Displays und Smart Glasses in Kürze

[Android]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.