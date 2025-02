Google I/O 2025: Das Rätsel ist gelöst! – Google verrät Zeitraum und Ort der Entwicklerkonferenz 2025

Google veranstaltet mehrmals pro Jahr größere Events, auf denen man stets einen ganzen Schwung an neuen Produkten vorstellt, die für die geladene Zielgruppe interessant sein können. Jetzt lädt man wieder zur Entwicklerkonferenz Google I/O, die auch in diesem Jahr wieder zur gewohnten Zeit und am gewohnten Ort stattfinden wird. Jetzt hat man offiziell den Zeitraum verraten, an dem sich Entwickler und Interessierte ein Kreuz in den Kalender machen sollten.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O gehört für Google-Fans zu den wichtigsten Terminen des Jahres, denn auf dem Event werden nicht nur neue Produkte vorgestellt, sondern auch Ausblicke auf zukünftige Produkte gegeben, interessante Technologien vorgestellt und manchmal auch neue Hardware gezeigt. Android, Chrome OS und natürlich die Künstliche Intelligenz als dominierendes und allumfassendes Thema spielen immer wieder eine große Rolle, aber auch rund um Plattformen wie Google Maps, Google Fotos, Drive sowie rund um deren KI-Anbindung gibt es Jahr für Jahr große Ankündigungen. Vor allem die KI wird in diesen Tagen wieder im Mittelpunkt stehen.

Jetzt hat Google den Termin für die Google I/O 2025 verraten, allerdings wie üblich zuerst in Form eines Rätsels. Es war wie üblich recht kompliziert, was vor allem daran liegt, dass man die „Spielregeln“ des Puzzles meist nicht verrät und stattdessen die Nutzer rätseln lässt. Erschwerend kam hinzu, dass es in diesem Jahr viele Level gegeben hat, die gelöst werden wollten.









Das Rätsel wurde trotz erschwerter Bedingungen wie üblich schnell gelöst! Die Google I/O findet am 20. Mai und 21. Mai an alter Wirkungsstätte im Shoreline Amphitheatre statt – wieder vor Publikum (aber wohl mit nur wenigen Gästen), aber dennoch wie üblich mit zahlreichen Livestreams. Diesmal sogar nur ein einziger Tag, aber sicherlich dennoch vollgepackt mit vielen großen Ankündigungen.

