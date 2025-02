Laternenfest: Leuchtendes Google-Doodle zelebriert den Höhepunkt des chinesischen Neujahrfest 2025

Der heutige 12. Februar steht im Zeichen des Laternenfest, das in vielen Ländern zelebriert wird und auch bei Google immer wieder ein großes Thema ist: Anlässlich des traditionellen Abschlusses des chinesischen Neujahresfestes gibt es heute wieder ein Google-Doodle auf den internationalen Startseiten, das diesen Höhepunkt der Feierlichkeiten ehrt. Wenig überraschend steht noch einmal das Jahr der Schlange im Mittelpunkt.



Das heutige Google-Doodle zum Laternenfest zeigt natürlich die namensgebende Laterne, die beim Fest im Mittelpunkt steht und nicht ganz allein für sich steht. Denn im Vordergrund sind viele weitere Laternen bzw. Lichtquellen zu erkennen, die eigentlich eher im Hintergrund platziert werden sollten. Natürlich leuchtet die Laternen sehr hell und steht im Mittelpunkt des Doodles sowie der gesamten Thematik.

Auf der Laterne sehen wir eine sehr prominent platzierte Schlange, die der festlichen Leute ein sehr schönes Design verpasst. Die Schlange ist aber nicht rein zufällig zu sehen, sondern steht natürlich mit dem Jahr der Schlange in Verbindung, das wir laut dem chinesischen Kalender vor einigen Wochen erreicht haben. Ein schönes Gesamtbild, das ein echtes Highlight darstellt und somit eines der schönsten Doodles dieser Thematik.

Der Google-Schriftzug ist heute ebenfalls prominent platziert und sehr gut zu sehen. Wir sehen die Zeichen in Großbuchstaben, die in der gleichen Farbgebung gehalten sind. Die Laterne ersetzt das zweite O. Entworfen wurde das heutige Doodle für das Laternenfest von Googles eigenen Designern, die, anders als in den Vorjahren, leider keine Entwürfe des Doodle zeigen. Das könnte daran liegen, dass es in diesem Fall keine zahlreichen unterschiedlichen Ideen gegeben hat, die man zeigen konnte.









Das chinesische Laternenfest wird stets am 15. Tag des 1. Mondmonats gefeiert. Einfacher gesagt 14 Tage nach dem Start in das chinesische Neujahrsfest, das vor eben diesen zwei Wochen mit einem sehr schönen Doodle für das Jahr der Schlange auf den Google-Startseiten zelebriert wurde. In China und Taiwan werden zu diesem Fest traditionell große Laternenausstellungen veranstaltet, die ihr vielleicht schon einmal gesehen habt. Teilweise sind die Exponate riesengroß und werden in zahlreichen Formen und Farben ausgestellt, sodass sich ein wahres Lichtermeer ergibt. Die Laternen werden jedes Jahr aufs neue sehr sorgfältig hergestellt.

Auf den Laternen werden mit Farbe oder anhand der äußeren Form verschiedene Tiere dargestellt, vorrangig natürlich von den Tierkreiszeichen oder anderen symbolträchtigen Tieren, Fabelwesen und zum Teil auch Pflanzen. Aber auch Erzählungen, Legenden oder Szenen aus klassischen Romanen sind für die Darstellung beliebt – selbst die Darstellung von Kampfszenen lässt man sich nicht nehmen. Klassischerweise werden die Laternen aus lackiertem Holz, Pergament, Papier, Perlmutt oder auch Horn hergestellt.

Das Laternenfest ist aber nicht nur schön anzusehen, sondern sorgt auch für Spaß und Unterhaltung:

Ein wichtiger Teil der Laternenausstellung ist auch das Rätselraten: Die Darstellungen auf den Laternen enthalten Rätsel oder die Besitzer der Laternen kleben solche auf ihre Laternen, und die Besucher können sie abreißen, wenn sie ihre Lösung wissen. Wenn sie die Rätsel richtig geraten haben, bekommen sie ein kleines Geschenk. Auch die Kinder spielen in dieser Nacht mit selbst hergestellten oder gekauften Laternen auf der Straße.

[Wikipedia]