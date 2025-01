Jahr der Schlange Google Spiel: Neues Google-Doodle zum Mond-Neujahr 2025 lässt euch Snake spielen

Am heutigen 29. Januar schaltet Google ein Doodle zum Thema Jahr der Schlange Google Spiel, mit dem man das beginnende Jahr im traditionellen Kalendersystem Asiens ehrt. Anlässlich dessen gibt es heute aber nicht nur ein passendes Doodle, sondern erstmals auch ein Spiel, das schon seit langer Zeit in der Websuche bekannt ist. Heute lässt euch Google den Klassiker Snake in neuem Gewand spielen.



Das heutige Google-Doodle zum Mond-Neujahr mit dem Thema Jahr der Schlange Google Spiel ist wieder eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne und wird sowohl im asiatischen Raum als auch in einigen europäischen Ländern gezeigt – darunter Deutschland. In diesem Jahr ist die Holz-Schlange das namensgebende Tier und steht natürlich im Mittelpunkt des heutigen Doodles. Zwar spielt das Element wie auch in den letzten Jahren kaum eine Rolle, aber umgangssprachlich wird ohnehin nur vom „Jahr der Schlange“ gesprochen.

Der Google-Schriftzug wird im heutigen Doodle nur im Hintergrund angedeutet und zum Teil durch Elemente im Hintergrund als auch die Schlange selbst geformt. Wir sehen eine nette Schlange aus dem Material Holz, die sich typisch schlängelt und dadurch deutlich länger ist, als es das Google-Logo zulassen würde. Und damit sind wir auch schon beim interaktiven Element, denn anders als in den anderen Jahr pulsiert diesmal ein Play-Button und deutet schon darauf hin, dass hier ein Spiel zu finden ist.

Ein Klick auf das heutige Google-Doodle „Jahr der Schlange Google Spiel“ führt euch zunächst zu den Suchergebnissen und lässt euch dann das Spielchen Snake zocken. Ein Klassiker, den auch heute noch die meisten Menschen kennen und deren Regeln selbsterklärend sind. Ihr steuert eine Schlange über ein freies Feld und müsst das erscheinende Essen aufsammeln. Jede Nahrung gibt einen Punkt, verlängert aber auch die Schlange um ein Glied und sorgt somit nach einer Weile dafür, dass die Schlange ihr ganz eigenes Labyrinth formt…









Das chinesische Neujahrsfest findet zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar statt, am zweiten (sehr selten am dritten) Neumond nach der Wintersonnenwende. Der Neujahrstag verschiebt sich von Jahr zu Jahr um ca. 11 Tage auf einen früheren Termin; wenn sich dadurch ein Termin vor dem 21. Januar ergäbe, wird ein Schaltmonat eingeschoben und der Termin verschiebt sich stattdessen um ca. 19 Tage nach hinten.



Die Holz-Schlange (Yisi; chinesisch 乙巳, Pinyin yǐsì) ist das 42. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zweiten Himmelsstammes (乙, yǐ, Element Holz und Yin) mit dem sechsten Erdzweig (巳, sì), symbolisiert durch die Schlange (蛇, shé) charakterisiert sind.

Das Jahr der Holz-Schlange gilt nun wieder bis zum nächsten chinesischen Neujahrsfest und wird am 16. Februar 2026 durch das Feuerpferd abgelöst. Das nächste Jahr des Holz-Drachen wird es erst wieder im Jahr 2085 geben.

