Pixel-Smartphones: Google senkt Akkuleistung auf allen Geräten – hat man es mit der Optimierung übertrieben?

In den letzten Monaten hat die Akkuleistung der Pixel-Smartphones bei Google eine große Rolle gespielt und erst vor wenigen Tagen ein neues Tool hervorgebracht, das für große Diskussionen gesorgt hat. Denn mit der mittlerweile vorhandenen Armada an Akkuschonern steigt nicht nur die Lebensdauer des Smartphone-Akkus, sondern es könnte auf der anderen Seite auch die Nutzungsqualität leiden – bei allen Nutzern.



Googles Pixel-Team hat sicherlich recht, wenn man davon spricht, dass der Smartphone-Akku ein Verschleißteil ist. Je häufiger ein Akku aufgeladen wird, desto mehr sinkt dessen Lebensdauer. Verstärkt wird das durch ein Aufladen auf 100 Prozent oder ein Absenken auf eine sehr niedrige Stufe. Aus diesem Grund hat man schon vor einiger Zeit den Akkuschoner auf den Pixel-Smartphones eingeführt, mit dem das Smartphone nur noch auf maximal 80 Prozent aufgeladen wird.

Auf dem Papier eine sehr hilfreiche Maßnahme, doch im Alltag vielleicht problematisch. Das zeigt sich schon daran, dass es gar eine wöchentliche Kalibrierung auf 100 Prozent benötigt und somit in der Wirkung schon wieder sinkt. Schon in den Jahren davor wurden Energiesparoptionen eingeführt, die Ladegeschwindigkeit des Akkus zum Teil gesenkt, das adaptive Aufladen eingeführt und einiges mehr. Alles zu dem Zweck, dem Verschleißteil eine längere Lebensdauer geben zu können. Gerade im Hinblick auf die sieben Jahre Smartphone-Lebensdauer.

Jetzt hat man ein neues Tool zur Optimierung der Akku-Lebensdauer eingeführt, mit dem die Akkuleistung aller Pixel-Smartphones gesenkt wird. Und zwar sukzessive mit jedem Aufladen, beginnend ab dem 200. Zyklus. Es betrifft alle Geräte, ist auf den älteren Generationen zwar noch optional abschaltbar, wird ab der Mitte der neunten Generation aber nicht mehr zu deaktivieren sein. Auch die Ladegeschwindigkeit wird damit gesenkt. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Doch was folgt aus all diesen Schritten?









Macht das Pixel irgendwann keinen Spaß mehr?

Fassen wir das Ganze einmal zusammen, ergeben sich daraus spürbare Leistungseinbußen: Die Akkuleistung wird sukzessive gesenkt und nimmt praktisch mit jedem Tag ein wenig ab. Gleichzeitig wird die Ladegeschwindigkeit gesenkt. Dazu kommt, dass der Akku – der ohnehin schon weniger Leistung hat – nur noch bis 80 Prozent aufgeladen wird. Kommt noch das adaptive Aufladen dazu, wird der Akku im schlimmsten Fall gar nicht oder nur sehr langsam aufgeladen. Das sind zwar alles intelligente Funktionen, aber sie können dazu führen, dass das Smartphone nicht mehr zuverlässig über den ganzen Tag genutzt werden kann.

All das soll die Akkulebensdauer verlängern, was es auf dem Papier sicherlich auch tut. Allerdings könnte die Gesamtleistung damit früher als bisher üblich sinken, wenn auch nur langsam. Wenn ein Akku langsam in die Jahre kommt, kann die Leistung manchmal sehr schnell und spürbar abnehmen. Statt des schnellen „technisch-natürlichen“ Verfalls sorgen Googles Technologien daher für einen deutlich langsameren, aber kontinuierlichen Verfall. Am Ende hat man vielleicht dasselbe Ergebnis, kommt aber auf einem durch die sehr langsame Abnahme wenig spürbaren Weg dorthin. Frage: Ist das vor allem in den Nutzungsjahren 2 und 3 sinnvoll oder eine nicht notwendige Abwertung?

Googles Ambitionen sind allesamt sehr löblich und sollen die Zufriedenheit der Nutzer mit ihren Pixel-Smartphones steigern. Man steht nämlich vor dem Problem, dass die Verlängerung der Lebensdauer auf über sieben Jahre – durch die Android-Updates – eben auch das Verschleißteil Akku sehr viel mehr fordert. Offenbar rechnet man damit, dass viele Nutzer diese Jahre auch ausnutzen wollen und muss nun entgegensteuern. Ganz nebenbei geht es aber auch darum, mehr Ersatz-Akkus und die Dienstleistung des Austauschs zu verkaufen, die im Support-Artikel mehrfach erwähnt wird.

