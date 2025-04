Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt wohl Heute – mit neuen Features & Android 16

Schon heute Abend oder spätestens morgen wird es wieder soweit sein: Google wird zum Beginn der ersten vollen Woche des Monats das Android-Sicherheitsupdate veröffentlichen und dieses kurz darauf auf die Pixel-Smartphones ausrollen. Das dürfte in diesem Monat wieder sehr interessant werden, denn zusätzlich zu diesem Update darf auch mit neuen Android-Features gerechnet werden und dann ist da auch noch Android 16, dessen nächste Beta schon in den Startlöchern steht.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das April-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützten Pixel-Smartphones im Gepäck haben, daran wurde nie gerüttelt. Dieses Paket besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen und wird in diesem Monat sicherlich auch wieder funktionell an der einen oder anderen Stelle nachlegen. Im April steht zwar kein Pixel Feature Drop auf dem Plan, aber dennoch darf in jedem Monat mit einem größeren Update-Schwung gerechnet werden.

Denn Google wird wohl in der kommenden Woche eine kleine Android-Revolution bekannt geben und verkünden, dass die Weiterentwicklung des Betriebssystems hinter verschlossene Türen wandert und Open-Source nur noch temporär eine Rolle spielen soll. Natürlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir kommenden Mittwoch die erste Ausgabe dieses Monats erwarten. In puncto Bugfixes gibt es derzeit keine gravierenden Probleme, die öffentlich bekannt wären.

Android 16 Beta 3?

Nachdem erst am Donnerstag eine Android 16 Beta 3.2 veröffentlicht wurde, könnte die kommende Woche schon den nächsten Release mitbringen, nämlich die bereits vierte Beta des Betriebssystems für die Pixel-Smartphones. Häufig war es so, dass eine neue Android-Vorschau wenige Tage nach dem montäglichen Update startet, aber da der Android-Zeitplan mittlerweile dynamisch ist, kann es auch schon am Montag soweit sein.









Wann kommt das Update?

In den meisten Fällen am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das seit vielen Jahren direkt im Anschluss im Laufe der folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt wurde. An der Veröffentlichung wird das Android-Team festhalten, doch das Pixel-Team hat vor mehr als einem Jahr eine Änderung der Update-Garantie vorgenommen und verkündet, dass Updates erst dann ausgerollt werden, wenn sie wirklich fertig sind. Das kann weiterhin am Montag sein, eine Garantie will man dafür aber nicht mehr geben. Mittlerweile hat es sich auch zum Teil auf den Dienstag eingependelt.

Dennoch denke ich, dass man ein Sicherheitsupdate nicht zu lange „herumliegen“ lassen wird und den Rollout zumindest im Laufe der folgenden Tage starten wird. Im ersten Jahr seit der Umstellung auf die neuen Regeln gab es keine Verzögerungen, sodass sich das wohl auch in den nächsten Monaten nicht ändern wird.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das April-Update wird für viele Pixel-Smartphones der sechsten bis neunten Generation ausgerollt – Pixel 6 bis Pixel 9 sowie natürlich das Pixel Fold und das Pixel Tablet. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

