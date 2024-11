Pixel-Smartphones: So lange wird Google eure Geräte noch mit Android-Updates versorgen + Pixel Drop

Google versorgt die Pixel-Smartphones seit jeher zuverlässig mit Android-Updates, Sicherheitsupdates und auch funktionellen Verbesserungen. Den Zeitraum der garantierten Updates hat man bereits mehrmals verlängert und bildet in diesem Bereich mittlerweile die absolute Spitze im Android-Markt. Anlässlich eines möglichen größeren Wandels werfen wir in diesem Artikel noch einmal Blick auf Googles Update-Garantie und zeigen euch, wie lange die einzelnen Pixel-Smartphones noch aktualisiert werden.



Wer zuverlässige, mehrjährige und schnelle Android-Updates haben möchte, greift zu einem Pixel-Smartphone aus dem Hause Google. Dieses Argument gibt es seit dem Start der Serie und durch die wirklich massive Verlängerung der garantierten Update-Dauer hat es noch einmal deutlich mehr Gewicht bekommen. Normalerweise werden diese Updates einmal pro Monat ausgerollt und eine von Google schon vor einem Jahr angekündigte Änderung mit variablen Daten hat bisher kaum spürbare Auswirkungen gehabt. Es gab weder mehr, noch weniger Updates.

Die Updates kommen schnell, zuverlässig und haben neben kleineren funktionellen Updates seit einigen Jahren auch noch alle drei Monate die Pixel Feature Drops mit Zusatzfunktionen an Bord. Diese heißen seit dieser Ausgabe übrigens nur noch Pixel Drop. Trotz all dieser Vorteile geriet Google einige Zeit lang ins Hintertreffen und war mit drei Jahren nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Der Befreiungsschlag kam mit der Pixel 8-Serie, für die man den Update-Zeitraum auf sieben Jahre erhöht hat. Bei dieser Dauer kann man sicherlich auch guten Gewissens sagen: Ein Smartphone-Leben lang. Zumindest für den Erstbesitzer.

Pixel-Käufer wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen. Denn Google gibt schon rund um den Verkaufsstart ein Update-Versprechen ab, an das man sich bisher auch immer gehalten hat. Ob man sich auch an die sieben Jahre hält, muss man erst noch beweisen, denn es gibt nicht ganz unbegründete Zweifel. Doch wir denken einmal positiv: Das bedeutet, dass ihr schon beim Kauf wisst, wann ihr das Smartphone ersetzen solltet, falls ihr stets aktuell und/oder sicher unterwegs sein möchtet. Schauen wir uns einmal die offizielle Auflistung an.









Pixel 9

Die Pixel 9-Smartphones sind noch ganz frisch im Markt und werden bis August 2031 sowohl mit Android-Updates als auch Sicherheitsupdates versorgt. Ein unglaublich langer Zeitraum, der allen Käufern praktisch eine dauerhafte Sicherheit gibt. Bei aktuellem Tempo würden im August 2031 bereits die Pixel 16-Smartphones auf den Markt kommen. Da kann man das ab dann nicht mehr versorgte Pixel 9 schon einmal eintauschen.

Pixel 8a

Auch das Budget-Smartphone Pixel 8a wird bis 2031 mit Updates versorgt, wenn auch nur bis zum Monat Mai. Rechnet man den Kaufpreis durch die maximale Laufzeit, kommt ein sehr guter Wert heraus.

Pixel 8

Die Pixel 8-Smartphones sind nach wie vor aktuelle Geräte und waren die ersten, die vom langen Update-Zeitraum profitiert haben. Google wird die achte Generation bis Oktober 2030 mit Updates versorgen.

Pixel Fold

Das Pixel Fold ist das letzte Smartphone, bei dem der Zeitraum zwischen Sicherheitsupdate und Android-Update noch auseinanderklafft: Sicherheitsupdates gibt es noch Juni 2028, Betriebssystem-Updates nur noch bis Juni 2026.

Pixel 7a

Das Budget-Smartphone wird noch bis Mai 2026 mit Android-Updates und zwei Jahre länger mit Sicherheitsupdates versorgt.

Pixel 7

Bei den Pixel 7-Smartphones nähert sich die erste Phase der Lebenszeit ganz langsam dem Ende entgegen, denn es wird nur noch ein Jahr lang Betriebssystem-Updates geben. In puncto Sicherheit werden Nutzer noch bis Oktober 2027 auf dem aktuellen Stand gehalten.

Pixel 6a

Das Pixel 6a als eines der populärsten Budget-Smartphones wird noch bis Juli 2025 bzw. Juli 2027 mit Updates versorgt.

Pixel 6

Bei den Pixel 6-Smartphones gehen in puncto Feature Updates die Lichter aus. Offiziell werden sie nicht mehr mit Android-Updates versorgt, Sicherheitsaktualisierungen gibt es aber noch bis Oktober 2026.









Was ist mit dem Pixel Tablet?

Adleraugen wird aufgefallen sein, dass das Pixel Tablet nicht in der Liste zu finden ist – übrigens ebenso wenig wie die Pixel Watch oder die Pixel Buds. Doch während letzte beide auf alternative Plattformen setzen, wird das Pixel Tablet ganz normal mit dem Smartphone-Android versorgt. Eine offizielle Angabe gibt es nicht, aber ich würde ebenfalls auf Juni 2026 für Android-Updates und Juni 2028 und Sicherheitsupdates tippen. Erst vor wenigen Tagen hatten wir euch aufgelistet, wie lange Google die Pixel Watch mit Updates versorgt.

Auf diese Betriebssystem könnt ihr euch freuen

Damit kommen wir dann zu den Ziel-Versionen für die Smartphones. Schauen wir uns einfach mal an, welche Android-Version ihr mit eurem Pixel-Smartphone Stand Heute erwarten könnt:

Pixel 6a: Android 16

Android 16 Pixel 7: Android 16

Android 16 Pixel 7a: Android 16

Android 16 Pixel Fold: Android 16

Android 16 Pixel 8: Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9: Android 21

Das sind wohlgemerkt nur die garantierten Zeiträume und die Liste gilt auch nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Vielleicht stellt man ja irgendwann auf einen zweijährigen Takt oder halbjährlichen Takt um. Vielleicht kommt es in Zukunft im Frühjahr und nicht im Herbst. Vielleicht treten andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google ein Datum und keine Zielversion an. Derzeit ist Google dabei, die gesamte Android-Pixel-Infrastruktur um zwei Monate vorzuziehen.

