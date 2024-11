Pixel 9a: Das ist Googles neues Smartphone – alles was schon jetzt bekannt ist (Spezifikationen, Bilder und Preis)

Google dürfte in etwa vier Monaten das Pixel 9a vorstellen, das in den letzten Tagen wieder mehrfach bei den Leakern aufgetaucht ist. Der Budget-Ableger der Pixel 9-Smartphones hat bereits viele Informationen über sich Preis gegeben, über die wir euch natürlich gewohnt zeitnah hier im Blog informiert haben. In diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Informationen und Medien rund um das Budget-Smartphone zusammen: Das ist das Pixel 9a.



Die Pixel 9-Smartphones sind noch relativ frisch am Markt, da richtet sich der Fokus schon wieder auf das nächste Smartphone, das Google als mutmaßlich letztes der neunten Generation auf den Markt bringen wird. IN den letzten Tagen gab es mehrere Leaks rund um das Pixel 9a, das wir mittlerweile sowohl optisch als auch in puncto Spezifikationen recht gut kennenlernen konnten.

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.000 mAh

Aufladen: 18 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Farben: Porcelain, Obsidian, Peony, Iris ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Verkaufsstart: März 2025

Preis: ab 549 Euro

Die Liste der Spezifikationen ist mittlerweile gut gefüllt und lässt nicht mehr viele Fragen offen. Auch mit dieser Generation wird das Smartphone wieder etwas in der Größe wachsen, soll dafür aber einen stabilen Preis und eine gesteigerte Leistung bieten.

Spannend ist der Blick auf die ersten Pixel 9a-Bilder, die ihr im Folgenden findet, und die Aufmerksamkeit sicherlich auf die Rückseite und die nicht-vorhandene Kameraleiste ziehen.

















Wo ist die Kameraleiste?

Die große Frage lautet, wie Google auf einmal die Kameraleiste entfernen konnte. Das Smartphone ist gar dünner als der Vorgänger, sodass nichts durch einen „fetten“ Rahmen kaschiert wird. Ein technologischer Sprung wäre möglich, aber würde man den wirklich zuerst in der Budget-Linie bringen? Das Aussehen des Pixel 9a gilt mittlerweile als sehr sehr sicher, sodass wir auf die ersten Kamera-Specs gespannt sein dürfen.

Verkaufsstart

Auch zum Verkaufsstart gibt es bereits Informationen, und diese enthalten die nächste Überraschung: Denn das Pixel 9a soll nicht erst im Mai 2025 vorgestellt und in den Handel gebracht werden, sondern schon im März 2025. Zwei Monate früher als üblich, genauso wie die großen Pixel 9-Brüder. Damit bleibt der Abstand zwischen diesen Geräten gleich. Über den Verkaufspreis gibt es bisher nur die Information, dass dieser unverändert im Vergleich zum Vorgänger sein soll. Das wäre nett, ist aber noch nicht in Stein gemeißelt.

