Google Pixel 9a: Neue Details zur Kamera-Ausstattung – Downgrade auf Fold-Niveau und neuer Software-Trick

Google wird in einigen Monaten das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorstellen, das sich in den letzten Wochen mehrfach bei den Leakern gezeigt hat und jetzt wieder neue Informationen über sich bereithält. Ein aktueller Leak verrät uns erste Details zu den verwendeten Kameras, die in der kommenden Generation aufgrund der sehr schmalen Kameraleiste so interessant sind, wie schon lang nicht mehr. Und es gibt eine Überraschung.



In den letzten Wochen sind schon viele Informationen zum Pixel 9a durchgesickert und jetzt gibt es den nächsten Schwung an Details, der sich diesmal auf die verbauten Kameras fokussiert. Wie jetzt aus Leakerkreisen bekannt geworden ist, wird Google als Hauptkamera einen Sensor mit 48 Megapixel verbauen. Das ist ein Rückschritt im Vergleich zu den beiden Vorgängern, die bereits auf 64 Megapixel gekommen sind. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass bis zum Pixel 6a gar nur 12MP verbaut wurden und die Smartphones dennoch Kamerapreise gewannen.

Wer jetzt enttäuscht ist, darf auch zu den großen Brüdern blicken. Denn auch im teuren Pixel 9 Pro Fold werden nur 48MP geboten. Schlussendlich dürften die Nutzer dies durch die Kamera-Optimierungen gar nicht bemerken. Für Google könnte dieser Schritt nicht nur aus Kostengründen notwendig sein, sondern auch, um die Kameraleiste weitestgehend zu eliminieren. Weitere Informationen sind rund um die Kameras auf der Rückseite bisher noch nicht bekannt geworden.

Auf der Vorderseite wird man weiterhin auf eine 13 Megapixel Frontkamera setzen und damit den bewährten Weg weitergehen. In puncto Features ist schon jetzt durchgesickert, dass die Funktion „Add me“, die mit den Pixel 9-Geräten eingeführt wurde, enthalten sein wird. Weil diese rein Software-basiert arbeitet, ist das ohnehin ein variables Detail.

Wir erwarten die Vorstellung des Pixel 9a für März 2025.

» Mein Gerät finden: Google erhöht die Sicherheit – Nutzer können biometrischen Login einrichten

Letzte Aktualisierung am 23.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!