Mein Gerät finden: Google erhöht die Sicherheit – Nutzer können biometrischen Login einrichten

Mit der Android-App von Mein Gerät finden können die Nutzer die namensgebende Funktion nutzen, viele im Konto registrierte Geräte aufspüren und zum Teil mit diesen interagieren. Um den Zugang zu diesen sensiblen Informationen und Features zu schützen, können Nutzer jetzt eine zusätzliche Schranke einbauen, die bei jedem Start der App eine biometrische Authentifizierung oder ein Passwort benötigt.



Um den Nutzern den Zugang zum „Mein Gerät finden“-Netzwerk zu erleichtern, hat Google von Anfang an auf ein Passwort beim Start der App verzichtet, was aus der Perspektive der Sicherheit sicherlich intern nicht unumstritten ist. Jetzt macht man einen Schritt in diese Richtung und gibt den Nutzern in den Einstellungen die Möglichkeit, bei jedem Start der App eine Schranke überwinden zu müssen. Wer die App das erste Mal nutzt, könnte auch beim Login den Haken für den automatischen Login entfernen und kommt zum gleichen Ziel.

Ist die Hürde aktiviert, ist der Nutzer zwar weiterhin mit seinem Konto eingeloggt bzw. verbunden, muss aber zunächst eine biometrische Authentifizierung durchführen oder das Passwort des Google-Kontos eingeben. Eine Alternative wie etwa der PIN oder das Zeichnen eines Musters soll laut der Ankündigung nicht unterstützt werden. Das ergibt sicherlich Sinn, denn wenn ein Langfinger das Smartphone in die Hände bekommen hat und es aufgrund unzureichender Sicherheit nutzen konnte, wäre das nicht zielführend.

Die zusätzliche Sicherheitsschranke zeigt sich seit einigen Tagen bei immer mehr Nutzern und sollte innerhalb der nächsten Tage auf allen Geräten ankommen. Ich denke, dass diese zusätzliche Sicherheit zu empfehlen ist und daher aktiviert werden sollte. Standardmäßig beschränkt sich Google weiterhin auf den Zugang ohne jegliche weitere Stufe.

[9to5Google]

