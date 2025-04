Tag der Arbeit: Ein sehr schönes Google-Doodle zum Maifeiertag 2025 – diese Berufe sind heute zu sehen

Am heutigen 1. Mai findet wieder der Tag der Arbeit statt, der von Google auch in diesem Jahr wieder mit einem schicken Doodle bedacht worden ist. Wie seit vielen Jahren üblich, finden sich auch diesmal wieder eine Reihe von Berufsbildern im Doodle, aus denen sich der Schriftzug formt. Diese Berufe werden mal mehr und mal weniger genau angedeutet und zeigen typische Szenarien, Aufgaben oder Werkzeuge zeigen.



Das heutige Google-Doodle zum Tag der Arbeit wird seinem Titel auch in diesem Jahr wieder gerecht, denn auch am Maifeiertag sind sind zahlreiche Berufe zu sehen, auf deren Dienste wir nicht verzichten wollen: Zunächst sehen wir einen Installateur, der sich an der Reparatur eines Rohres versucht. Diese Darstellung hat bei genauerem Hinsehen im Hintergrund die Form eines großen G und stellt somit den ersten Buchstaben dar. Es folgt ein Röntgenarzt, der sich vermutlich selbst geröntgt hat und gemeinsam mit dem Hintergrund den Buchstaben o formt. Sehr prominent in der Mitte und mit der größten Figur platziert ist der Beruf des Paketflieferanten für die Buchstaben o und g.

Der nächste Beruf nimmt gleich zwei Buchstaben ein, wobei dieser sich das kleine g vom Paketzusteller schnappt und eine Schweißarbeit durchführt. Der Schweißer versucht, ein weiteres Rohr aus dem G mit einem anderen kleinen Teil des Buchstaben l zu verbinden. Zu guter Letzt bildet der Gärtner den Abschluss des heutigen Doodles. Dieser gießt die im E abgestellten Blumen und wird damit wohl im Frühling recht schnell Erfolge erzielen.

Der Tag der Arbeit ist eines der wenigen wiederkehrenden Doodles bzw. Themen, bei denen man sowohl dem Stil als auch der Darstellung treu bleibt. Das gilt seit vielen Jahren, doch diesmal scheint man entweder einen Fehler gemacht zu haben oder ist ganz besonders begeistert: Denn das heute gezeigte Doodle ist exakt das, was wir schon im vergangenen Jahr zu sehen bekamen. Es zeigt sich damit erneut die extreme Doodle-Müdigkeit bei Google, denn der Umfang der Bildchen hat massiv abgenommen.









Der 1. Mai wurde in Deutschland erst im Jahr 1933 zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt, nachdem ein solcher Versuch im Jahr 1919 erstmals gescheitert ist. Mehr dazu könnt ihr im folgenden Text nachlesen.

Am 1. Mai 1933 sprach Adolf Hitler vor einer riesigen Menschenmenge auf dem Tempelhofer Feld. Diese Massenveranstaltung lässt sich durch die weit verbreitete Furcht vor Arbeitslosigkeit erklären, ebenso wie durch die Koppelung der Lohnauszahlung an die Teilnahme an der Demonstration und den Versammlungen. Das nationalsozialistische Regime erklärte diesen Tag erstmalig zum «Tag der nationalen Arbeit» und somit zu einem gesetzlichen Feiertag mit fortlaufender Bezahlung.

Der Feiertag zum 1. Mai geht auf die Haymarket Affair zurück, bei der die nordamerikanische Arbeiterbewegung im Jahr 1886 zur Durchsetzung eines Achtstundentages zu einem Generalstreik aufgerufen hat. Interessanterweise sind die USa heute aber eines der Länder, in denen dieser Tag gar nicht begangen wird.

Zu Beginn des Jahres 1886 initiierte die nordamerikanische Arbeiterbewegung einen Generalstreik am 1. Mai, um die Einführung des Achtstundentags zu erzwingen. Dieser Streik bezog sich auf die Massendemonstration vom 1. Mai 1856 in Australien, die ebenfalls den Achtstundentag gefordert hatte. Der 1. Mai war traditionell auch der „moving day“, an dem häufig Arbeitsplatz- oder Wohnortwechsel stattfanden. Dies führte zu umfangreichen Streiks und Demonstrationen in den Industriezentren.

Der Tag der Arbeit ist kurioserweise stets arbeitsfrei.

