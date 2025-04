Google TV: Neue Smart Home-Steuerung startet jetzt für viele Nutzer – Rollout bringt Home Panel (Video)

Der Umbau von Google TV zum auf dem Fernseher laufenden Smart Home-Betriebssystem geht weiter und macht jetzt offenbar den nächsten großen Schritt: Denn die im vergangenen Jahr mit dem Streamer erstmals angebotene Smart Home-Oberfläche zeigt sich jetzt für immer mehr Nutzer. Das Google Home Panel kommt per Update auf Chromecasts sowie zum Teil auch schon auf Smart TVs anderer Hersteller.



Eine erste Smart Home-Steuerung für Google TV hat es schon vor langer Zeit durch die Anbindung der Überwachungskameras an die Smart TV-Oberfläche gegeben. Spätestens seit dem vergangenen Jahr ist aber das „Home Panel“ aus der Google Home-App für Google TV verfügbar und für erste Nutzer zu verwenden. Passend zur Positionierung als Smart Home-Zentrale war der Google TV Streamer das erste Produkt, das diese Steuerleiste mitbrachte und jetzt kommt diese auf immer mehr Geräten an. Zuvor war das schon über Monate per Preview-Version verfügbar.+

Die neue Leiste ermöglicht es den Nutzern, einen Teil der Google Home-Oberfläche direkt auf dem Smart TV zu nutzen. Dazu gibt es ein Panel, das am rechten Rand der Oberfläche jederzeit ausgefahren werden kann. Im folgenden Video könnt es ab Sekunde 50 im Einsatz sehen und habe es vielleicht auch schon selbst bekommen.

Das Google Home Panel entspricht der bekannten modernisierten Oberfläche von Google Home auf Tablets, Smart Displays oder auch am Smartphone und bietet den vollen Funktionsumfang: Schalter umlegen, Slider einstellen, Status einzelner Geräte abrufen, auf gruppierte Geräte zugreifen oder sonstige Steuermöglichkeiten nutzen. Natürlich mit den entsprechenden Auswirkungen auf die angebundenen Geräte. Alles bequem am Smart TV mit der Fernbedienung. Aber es müssen nicht immer die Tasten sein, denn auch die Sprachsteuerung wird unterstützt. Das dürfte vor allem für das Umgebungslicht rund um den Fernseher sehr praktisch sein.

Das neue Google Home Panel zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern eines Chromecasts mit Google TV sowie weiteren Geräten mit dem Smart TV-Betriebssystem. Als Voraussetzung gibt man an, dass man Teil eines in Google Home eingerichteten Smart Homes sein muss, dass sich Google TV nicht im Basic-Modus befindet und dass man natürlich mindestens ein Smart Home-Gerät besitzen muss.

