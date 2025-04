Gemini für Kinder: Google startet neue Version für erste Nutzer – für Hausaufgaben, Fragen, Stories & mehr

Für die weite Verbreitung von Gemini will Google keine Zielgruppe auslassen und hat jetzt auch die zahlreichen Kinderkonten für sich entdeckt. Nachdem ein kürzlicher Teardown schon erste Hinweise hervorbrachte, gibt es jetzt den Startschuss von Gemini for Kids für erste Nutzer. Der per Family Link verwaltbare KI-ChatBot startet testweise in einer angepassten Version für Kinder und Jugendliche.



Seit wenigen Wochen lässt sich Gemini auch ohne Google-Konto nutzen und damit hat man zumindest theoretisch auch den Weg für die Verwendung durch Kinder und Jugendliche bereitet. Jetzt macht man das Ganze offiziell, denn erste US-Nutzer erhalten in diesen Tagen eine E-Mail mit der Ankündigung einer speziellen „Gemini for Kids“-Version, die per Family Link freigeschaltet und zum Teil konfiguriert werden kann.

Es ist der Übergang vom Google Assistant zu Gemini, der natürlich auch für Kinderkonten aufgrund der Einstellung des Assistenten stattfinden muss. Eltern werden darüber informiert, dass sie ihren Kindern den Umgang mit Gemini zeigen sollten – mit Schwerpunkt auf der Überprüfung der Antworten sowie dem allgemein geltenden Hinweis, keine persönlichen Daten einzugeben. Außerdem weist mit darauf hin, dass Gemini for Kids spezielle Filter verwendet, um nicht-kinderfreundliche Themen auszusparen. Desweiteren sollen die für den Google Assistant geltenden Elternregeln auch für Gemini gelten.

Funktionell soll sich Gemini zunächst nicht von der großen Version unterscheiden, bringt aber zusätzliche Elemente und Schwerpunkte mit: So hieß es etwa im Teardown, „Create Stories, ask Questions, get Homework help and more“ und damit hat man dann wahrscheinlich auch schon die größten Nutzungsfelder für Kinder und Jugendliche abgesteckt: Stories und Hausaufgaben. Natürlich soll auch bei Gemini, ähnlich wie beim Assistant, das Beantworten von Fragen ein sehr wichtiger Bestandteil werden. Denn bekanntlich sind Kinder schon seit langer Zeit sehr gut mit den damals noch recht dummen Sprachassistenten vertraut. Mit Gemini hebt sich das auf ein neues Level.

Mit den Google-Nutzern, Workspace-Nutzern, unangemeldeten Nutzern und schon sehr bald den Kindern und Jugendlichen hat Google dann wohl die gesamte Bandbreite abgedeckt. Wie Gemini für Kinder genau aussehen wird, lässt sich auch nach der Ankündigung noch nicht sagen, denn bisher werden nur einige US-Nutzer über den baldigen Start informiert. Einen Zugriff auf das neue Produkt gab es bisher wohl noch nicht, aber das wird vor allem nach der E-Mail-Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

