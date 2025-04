NotebookLM: Google startet Audio-Zusammenfassung und Entdecken-Funktion in deutscher Sprache (Videos)

Google treibt den Ausbau des flexiblen KI-Produkts NotebookLM weiter voran und bringt jetzt wieder zwei wichtige Neuerungen für alle Nutzer in deutscher Sprache: Die innerhalb kürzester Zeit sehr populär gewordene Funktion der Audio-Zusammenfassung ist jetzt auch in deutscher Sprache verfügbar und das Entdecken passender Quellen zum gewünschten Thema wird für alle Nutzer in deutscher Sprache ausgerollt.



Das auf das Gemini-KI basierende Google NotebookLM ist als eine App gestartet, die die von den Nutzern hochgeladenen PDF-Dateien zusammenfassen, analysieren und auf Basis derer Daten Fragen beantworten kann. Das bleibt auch weiterhin die Kernfunktion, doch zuletzt hat man das immer weiter ausgebaut und jetzt dürfen sich auch deutsche Nutzer über die zusätzlichen Funktionen freuen, die bisher der englischsprachigen Oberfläche vorbehalten waren.

Neue Quellen entdecken

Erst vor wenigen Wochen wurde die Funktion zum Entdecker neuer Quellen zum gewünschten Thema ausgerollt, das es den Nutzern ermöglicht, auch mit Daten und Informationen zu arbeiten, die bisher noch gar nicht vorliegen. Gemini bzw. NotebookLM sucht sich selbst passende Quellen zu dem vom Nutzer vorgegebenen Thema und kann anschließend mit diesen arbeiten. Das kann sehr praktisch sein, um auf kuratierte Sammlungen zuzugreifen, die man selbst aber vielleicht gar nicht ablegen möchte. Außerdem kann es externen Input zu eigenen Sammlungen einbringen.

Jetzt steht diese neue Funktion für alle Nutzer auch in deutscher Sprache und mit deutschsprachigen Quellen zur Verfügung. Im Zuge dessen hat man übrigens auch eine Funktion eingeführt, die vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, aber ein echtes Highlight sein kann: Nämlich die Zufallsfunktion in NotebookLM für das zufällige Lernen interessanter Themen.









Audio-Zusammenfassung in deutscher Sprache

Wenn es etwas gibt, wofür NotebookLM erstmals in der Breite bekannt geworden ist, dann sind es die Audio-Zusammenfasungen. Diese lassen sich auf Knopfdruck und mit nur wenigen Minuten Wartezeit zu jedem beliebigen Thema erstellen. Basierend auf allen Informationen und Dokumentation wird die KI eine Unterhaltung zwischen zwei Personen im Podcast-Format erstellen, die das jeweilige Thema grob umreißen und dann die einzelnen Punkte näherbringen. Eine wirkliche starke und interessante Funktion.

Jetzt steht dieses Feature auch in deutscher Sprache zur Verfügung, das es mittlerweile auch in andere Apps geschafft hat. Der Start der deutschen Version gilt zunächst aber nur für NotebookLM. Probiert das doch einfach einmal aus und lasst euch überraschen, wie unterhaltsam das sein kann. Ich habe Spaßhalber sogar schon simple Eintrittskarten im PDF-Format hochgeladen, über die die beiden KI-Sprecher dann zehn Minuten lang unterhaltsam und mit automatisch bezogenen externen Informationen philosophiert haben.

» Google NotebookLM: Gemini bringt neue Zufallsfunktion – lasst euch zu einem zufälligen Thema informieren

» Google Drive & NotebookLM: Ein perfektes Paar? Tiefe Integration würde viele Vorteile bringen (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 2025-04-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.